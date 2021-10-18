"Daha az seksi olabilirim fakat savunmada daha iyiyim"

Bayern Münih oyuncusu Pavard, Pogba ile aralarında sorun olmadığını belirtirken savunma yönünün Hakimi ve Arnold'dan daha iyi olduğunu söyledi.

Fransız futbolcu Benjamin Pavard, ülkesinin UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya'ya karşı kazandığı zafer sırasında Manchester United oyuncusu Paul Pogba ile sahada yaptığı konuşmanın ardından Paul Pogba ile hiçbir sorunu olmadığını söylüyor.

2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan Pavard, İspanya'yı 2-1 yendikleri maç sırasında pozisyonunu bir anlığına kaybedince takım arkadaşı Pogba orta sahadaki görevini bırakıp Pavard'a yardıma gelmişti. Paul Pogba, maç içerisinde Pavard'ın daha iyi bir performans göstermesini talep etmişti.

Fransa'nın, UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmasının ardından Paul Pogba ve Pavard arasında bir sorun olup olmadığı da konuşulmaya başlandı fakat iki futbolcu arasında herhangi bir sorunun olmadığı anlaşıldı.

Ne söylendi?

Pavard, Canal Futbol Kulübü'ne yaptığı açıklamada Pogba'yla arasında geçen olay hakkında şöyle konuştu: "Pozisyonu birkaç kez izledim ve sonrasında Paul ile konuştuk. Pogba, böyle bir tepki verdiği için benden özür diledi.

“Aksiyonu izlediğimde, yeterince iyi hareket etmediğimi gördüm ama durağan da değildim. Daha fazla hareket edebilirdim ama o an neredeyse tüm takım olarak duraksadık. Bu durum sadece benim için geçerli değildi.

"Bir tartışmamız oldu. Onu kesinlikle suçlamıyorum. Zaten maçtan sonra bunu konuştuk ve çözdük. Şu anda her şey yolunda."

Pavard kendi performansını nasıl değerlendiriyor?

Pogba, İspanya ile Fransa arasında oynan final maçında Pavard'ın yeterince iyi hareketlenmediğini söyleyerek değerini sorgulamıştı. Ancak, 25 yaşındaki oyuncu dünya futbolunun en iyi sağ beklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bayern Münih'in yıldız sağ beki, dünya futbolunun zirvesinde yer alan Fransa Milli Takımı'nda da düzenli olarak forma giyiyor. Fransız futbolcu, kıskanılacak kariyeriyle dünyanın en iyi sağ bek oyuncuları arasında gösterilmeyi hak ettiğine inanıyor.

Pavard; Paris Saint-German'de oynayan Achraf Hakimi ve Liverpool'un sağ beki Trent Alexander-Arnold kadar dikkat çekmediğini söylese de kendisinin, performans olarak bu iki oyuncunun arkasında olmadığını düşünüyor.

Fransız sağ bek, kendisinden emin tavırlarıyla dikkat çekerken şu ifadeleri kullandı: "Büyük koçlar, beni güzel gözlerim veya saçlarım yüzünden sağ bekte oynatmıyorlar. Bu da demek oluyor ki onlar, benim yeteneklerime güveniyorlar.

"Kağıt üzerinde Hakimi veya Alexander-Arnold'dan daha az seksi olabilirim ancak savunmada daha eksiksiz bir futbolcu olduğumu düşünüyorum."

Fransa Milli Takımı'yla 40 maç kazanma başarısı gösteren Pavard, ülkesiyle 2018 Dünya Kupası'nı da kaldırdı. 2019 yılında Stuttgart takımından Bayern Münih'e transfer olan Fransız futbolcu, Alman ekibinin formasını 87 kez giydi.

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