Da Silva, favela sokaklarından Barletta sahasına: “Röveşata ve gol, derbi hayatımın en güzel gecesiydi”

Mateus Da Silva, Barletta forveti olarak cuma akşamı Bari'ye karşı oynanan derbiyi belirleyen dublesini şu sözlerle yorumladı: “Belki de kariyerimin en önemli maçıydı; galibiyet, tarih ve attığım iki gol nedeniyle. Üç puanı eve götürdüğüm ve kendi adıma iki gol attığım için çok mutluyum.





Ardından, yine kırmızı-beyazlılara karşı alınan galibiyetle ilgili olarak şunları söyledi: “Mükemmel geceydi, bu bir derbiydi, her şey mükemmeldi. Bu dubleyi oğluma armağan ediyorum. Barletta mı? Nereye kadar gidebileceğimizi söylemek için henüz erken, gelecek hakkında konuşmayı sevmiyorum ama keyif alabiliriz"





Röveşata mı? Kaleye sırtım dönüktü ve o durumda yapılacak tek şeyin bu olduğunu düşündüm, iyi gitti. Şimdi buradayım ve mutluyum, Barletta'da gerçekten büyük bir aile buldum".









NE HİKÂYE - "Da Silva ale, ve umarız pazar günü de gol atmak istersin, belki, belki…". Bu aradaPuttilli Stadı'nda Barletta ile Bari arasındaki Serie C'deki Puglia derbisinin fon müziği oldukça sinematik bir tat taşıdı ve bu ilk kez olmuyor. Taraftarların Mateus Da Silva'ya adadığı tezahürat, kaçınılmaz olarak 'L’allenatore nel pallone' filmini ve Oronzo Canà'nın Longobarda'sını sırtlayan efsanevi Brezilyalı Aristoteles'i hatırlatıyor. Tıpkı Da Silva gibi favelalardan gelen oyuncu, futbol oynamak için ilk ayakkabı çiftini alamadığını ve babasının fedakârlıklarının karşılığını golleriyle verdiğini anlatmıştı.







