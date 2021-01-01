Cyle Larin ve Vincent Aboubakar, Avrupa'nın yıldızlarıyla yarışıyor

Beşiktaş'ın müthiş ikilisi Cyle Larin ve Vincent Aboubakar, 13'er golle Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol atan 3 ikiliden biri haline geldi.

Beşiktaş, Cyle Larin ve Vincent Aboubakar iş birliğinin katkısıyla şampiyonluk yarışına devam ediyor. Larin-Aboubakar ikilisinin ortaya koyduğu katkı, her geçen hafta daha çok artıyor.

Yukatel Denizlispor karşısında da birer kez fileleri havalandıran Beşiktaş'ın muhteşem ikilisi, 13'er golle Süper Lig'de en fazla gol atan ikili haline geldi. Larin ve Aboubakar, bu özellikleri ile Avrupa'nın yıldızları ile yarışıyor.

Abouakar ve Larin, Harry Kane ve Son Heung-Min ile aynı golde

OPTA verilerine göre Avrupa'nın 5 büyük liginde 3 farklı ikili, 13 ve üzeri gol kaydetti. İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen Romelu Lukaku (17 gol) ve Lautaro Martinez (13 gol) toplamda 30 kez rakip fileleri havalandırdı.

İngiltere Premier Lig'de Tottenham'ın adeta her şeyi olan Harry Kane ile Son Heung-Min, rakip filelere 13'er gol bırakırken Beşiktaş'ın ikilisi Larin ve Aboubakar da 13'er gol atarak toplamda 26 kez fileleri havalandırdı.

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Sezon başında kadroya ilk yazılacak isimlerden biri olmayan Cyle Larin, Sergen Yalçın'ın oyun kurgusunda oldukça önemli bir futbolcu haline geldi. Attığı gollerle takımı sırtlayan Kanadalı oyuncu, kendisinden beklenenin çok üzerine çıkmış durumda. Beşiktaş'taki ikinci dönemini geçiren Vincent Aboubakar da tıpkı ilk dönemindeki gibi siyah-beyazlılara büyük katkı sağlıyor.

Editör yorumu

Futbolda bazen oyuncular, takımı taşır. Bazen de oyun gücü, oyuncuların performansını arttırır. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta inşa ettiği kuvvetli oyun, Cyle Larin'in kendi kapasitesinin üzerine çıkmasına sebep oldu. Siyah-beyazlıların ligin en iyi hücum takımlarından biri olması, hem Larin hem de Aboubakar'ın gol rakamlarına da yansıdı. Özellikle Larin, Sergen Yalçın'a müteşekkir olmalı.