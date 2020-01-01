Cyle Larin, Sergen Yalçın'ın fikrini değiştirdi

Takımdan gönderilmesi düşünülen Cyle Larin, performansıyla takımda kalmaya yaklaştı.

Beşiktaş’ın geçen sezon kiralık gönderdiği isimlerden biri olan Larin, yeni sezon hazırlıklarında gösterdiği performansla hem teknik heyet hem de yönetimin gözüne girdi.

Milliyet Gazetesinden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre, Planlamada kadroda düşünülmeyen Larin, PAOK maçında attığı gol, Sivas karşısında gösterdiği performans ve antrenmanlardaki azmiyle siyah-beyazlı takımda kalma yönünde büyük bir adım attı. Gelişimi nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın’ın da bu konuda fikrinin değiştiği öğrenilirken, yönetim bu durumdan tasarruf etmiş olacak.

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Daha önce iki forvet almaya karar veren yönetim, Larin’in kadroda kalacak olması nedeniyle sadece bir golcü transferi yapacak.

Daha fazla takım

Larin’de yaşanan bu değişimin de birçok nedenleri olduğu ortaya çıktı. ’da sürekli oynamasının yanında Larin’in bu ülkede evlilik yaptığı öğrenildi.

Önceki dönemde düzensiz yaşamı nedeniyle üretken olamayan Larin’in, kaldığı otelden neredeyse dışarı çıkmadığı ve antrenmanlara daha güçlü bir şekilde geldiği öğrenildi. Artık gerçek bir profesyonel gibi yaşaması nedeniyle ortaya koyduğu futboluyla göz dolduran Larin’e, astronomik bir teklif gelmediği sürece yönetim oyuncuyu satış listesine koymayacak.