Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın yönetiminde elde ettiği şampiyonlukta attığı gollerle belirleyici bir rol oynayan Kanadalı golcü Cyle Larin'in kulüpteki geleceği belirsizliğini korurken, oyuncunun menajeri Nick Mavromaras siyah-beyazlı takımla görüşmek için sözleştiklerini ancak kulüple iletişim problemleri yaşadıklarını söyledi.

Uzun zamandır Cyle Larin’in Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağını herkes konuşuyordu.



Doğru bilgi için bu durumu muhattabına, Larin’in menajeri Nick Mavromaras’a sordum. O da tüm süreci anlattı. Röportaj bu akşam A Spor’da olacak. — Sercan Dikme (@sercan_dikme) April 22, 2022

Ne söylendi?

Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçından önce masaya oturduklarını belirten Mavromaras, Larin'in

sonrasında Ahmet Nur Çebi ile de bir araya geldiğini söyledi:

"Beşiktaş’la Ajax maçı zamanı görüştük. İyi görüşmeydi. Sonra da başkan Galatasaray maçından önce Larin ile konuştu.

"Daha sonrasında kontrat hakkında konuşmak için arayacağını söylemişti. Kimse aramadı. Bugün geldiğimiz noktada başkanla bir iletişimimiz yok.

"Aralık ayından beri kulüpten veya başkandan bir teklif almadık.

"Sözleşmeye saygı duyuyoruz. Biz yeniden görüşmeye her zaman açığız. Larin, son gününe kadar Beşiktaş'a %100'ünü vermeye hazır. Larin için parayla ilgili çıkan haberler asılsız. Larin şu an Beşiktaş'a odaklanmış durumda ve sezonu burada tamamlayacak. Larin'in oynama süresi neden azaldı açıkçası bilmiyorum.

"Şunu söyleyebilirim ki; Larin çok iyi çalışıyor ve alınan kararlara saygı duyuyor. Şu an önümüzü değerlendirme aşamasındayız. Larin için size spesifik bir takım veya ülke söyleyemem.

"Beşiktaş'ın Larin'i isteyip istememesine de bağlı."

Kanada'yı Katar'a taşıdı

2022 Dünya Kupası Kuzey Amerika Elemeleri'nde oynadığı 16 maçta attığı 13 golle ülkesi Kanada'nın Katar bileti almasında büyük rol oynayan 27 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'a MLS takımlarından Orlando City'den transfer olmuştu.

Santrfor olarak geldiği Beşiktaş'ta Sergen Yalçın döneminde sol kanat olarak değerlendirilen Larin, geçen sezonu 44 maçta 22 golle tamamlamıştı.

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