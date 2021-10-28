Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin, eski takım arkadaşından övgüyle bahsetti.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Cyle Larin, 2020-21 sezonunda kazanılan şampiyonlukta attığı gollerle büyük pay sahibi olmuştu.

Yeni sezonda da etkili bir performans gösteren Kanadalı golcü, son olarak Galatasaray derbisine attığı iki golle damga vurmuştu.

Beşiktaş'ın resmî YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Larin, birlikte oynadığı en yetenekli futbolcuyu açıkladı.

Neler söylendi?

Cyle Larin, birlikte oynadığı en yetenekli takım arkadaşının sorulması üzerine Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quresma'yı öne çıkardı:

"Birlikte oynadığım en yetenekli futbolcu... Sanırım Ricardo Quaresma."

Ayrıca Larin, "Takımın en çalışkan oyuncusu kim?" sorusuna da Josef de Souza cevabını verdi.

Larin'in Beşiktaş karnesi

Sergen Yalçın döneminde oyununa seviye atlatan Larin, siyah-beyazlı formayı toplamda 80 maçta terletti.

Yıldız oyuncu, bu maçlarda 35 kez gol sevinci yaşadı. Larin'in 2021-22 sezonunda ise dört gol bir asistlik bir performansı bulunuyor.

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