Sky'ın haberine göre İngiltere Championship ekibi Birmingham City, Ducksch'u sadece 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında göndermeye hazır. Forvet oyuncusunun kendisinin de İngiltere'de yalnızca bir yıl geçirdikten sonra Almanya'ya dönmek istediği ve Sky'a göre şu anda Bundesliga ve 2. Bundesliga'dan birçok kulübün onu yakından takip ettiği belirtiliyor.

Bunların hangi kulüpler olduğu haberde net olarak belirtilmedi. Son dönemde medyada Hertha BSC, FC Augsburg, VfL Wolfsburg ve Ducksch'un eski kulübü Hannover 96'nın ilgilenen takımlar arasında olduğu öne sürülmüştü. Sky'a göre Almanya'dan birinci ve ikinci lig kulüplerinin yanı sıra MLS de (Orlando City ve Atlanta United dahil) cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor, ancak 32 yaşındaki oyuncu ABD'den gelen tüm teklifleri şu ana kadar geri çevirdi.

Ducksch, geçen yıl Werder Bremen'den Birmingham'a iki milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Werder'de Weser kıyısında dört sezon geçiren oyuncu, geride kalan sezonda Championship kulübünde çoğunlukla ilk 11'de yer aldı ve tüm kulvarlarda 36 maçta 11 gol, 2 asist üretti. Sözleşmesi 2028'e kadar devam etse de temmuz ayı sonunda erken bir ayrılık ihtimaliyle ilgili spekülasyonlar ortaya çıkmıştı.

Marvin Ducksch, Werder Bremen'e olası dönüşü hakkında espri yaptı

O dönemde Bild, Ducksch'un Birmingham'a ayrılma isteğini ilettiğini ve kulübün buna açık yaklaştığını yazmıştı. Buna göre eski Bremenli oyuncu, kariyerinin sonbaharında sportif açıdan daha da önemli ve daha fazla sorumluluk üstlenebileceği bir kulüp bulmak istiyor.

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Bunu yaparken Werder'e dönüşü de düşünüyor olabilir mi? Ducksch, eski mükemmel partneri Niclas Füllkrug'un SVW'ye dönüşü vesilesiyle Bild'e göz kırparak, "Belki de ona şimdi sadece eski hücum partneri eksiktir" diyerek bu yöndeki spekülasyonları son olarak bizzat körükledi. Ancak Werder bu yaz Füllkrug ve Cedric Itten ile zaten iki yeni santrfor transfer etti ve 9 numara pozisyonunda oldukça geniş bir kadroya sahip.

Ducksch, 2021 ile 2025 yılları arasında Bremen'de geçirdiği dönemde kariyerinin şu ana kadarki en iyi zamanını yaşadı, hatta bir ara Almanya Milli Takımı oyuncusu olmayı da başardı. Bundesliga'nın 2023/24 sezonundaki çok güçlü ilk aylarının ardından Ducksch, Kasım 2023'te dönemin Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann tarafından ilk kez aday kadroya çağrılmış ve Türkiye'ye (2-3) ve Avusturya'ya (0-2) karşı hayal kırıklığı yaratan hazırlık maçlarında da kısa süreler almıştı. Ancak bu iki milli maçla sınırlı kaldı ve o tarihten bu yana Ducksch bir daha DFB takımına çağrılmadı.