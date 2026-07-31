Curtis Jones, Dominik Szoboszlai’nin hareketi sonrası çılgına döndü: takım arkadaşları araya girmek zorunda kaldı

Wrexham AFC ile oynanan ve 1-0 kazanılan hazırlık maçının ardından Liverpool’da ortam gerildi. Dominik Szoboszlai ile Curtis Jones’un saha içinde sert bir tartışmaya girdiği görüldü. Tartışmanın, Virgil van Dijk’ın yokluğunda kaptanlık pazubandını kimin devralacağıyla ilgili olduğu öne sürüldü.

Andoni Iraola, pazar günü yeni takımıyla Sunderland AFC’yi 4-2 mağlup etmişti. Championship’e yükselen Wrexham’a karşı oynanan ikinci hazırlık maçı da kazanıldı. Rio Ngumoha, maçın son bölümünde perdeyi açan golü attı ve bu gol aynı zamanda galibiyeti getirdi. Ancak Liverpool cephesinde her şey güllük gülistanlık değildi.

İngiliz medyası, tartışmanın Szoboszlai’nin oyundan alınmasının ardından kaptanlık pazubandını kimin takacağı konusunda çıktığını öne sürdü. İddialara göre Jones, 25 yaşındaki orta saha oyuncusundan pazubandı kendisinin devralacağını düşünüyordu, ancak Szoboszlai pazubandı Tsimikas’a verdi.

Öfkeli Jones, Szoboszlai’ye çıkıştı; Macar futbolcu da tartışmadan geri durmadı. Görüntülerde İngiliz orta saha oyuncusunun İspanyol teknik adamın yanından geçip Macar oyuncuya serzenişte bulunduğu görülüyor.

İkili birbirine suçlayıcı bakışlar atarken, sert el kol hareketleri ve beden diliyle karşılıklı konuştu; Jones’un gözle görülür şekilde öfkeli olduğu dikkat çekti. Sonunda Jeremie Frimpong ve Kostas Tsimikas, iki orta saha oyuncusunun arasına girmek zorunda kaldı.

Diğer görüntülerde ise Jones’un kısa süre sonra söylenmeye devam ettiği görülüyor. Yunan kanat beki, tartışmadan bıkmış gibi görünerek Liverpool’un kaptanlık pazubandını yere attı. Üçlü tartışmayı sürdürdü, ardından Jones pazubandı yerden aldı ve Szoboszlai’ye sarılarak barışma girişiminde bulundu.

Leeds United ile oynanacak hazırlık maçı öncesindeki basın toplantısında Macar orta saha oyuncusu, hararetli tartışmayla ilgili bir sorudan kaçındı. Daha çok takım içindeki değişiklikler hakkında konuştu. "Ama Virgil bizim kaptanımız. Bu da onun ve hocanın söylediklerini yaptığımız anlamına geliyor. Bu sezon başarılı olmak istiyoruz."







