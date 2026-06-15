Curaçao'nun en büyük yıldızı Kenneth Perez tarafından yerden yere vuruldu: "O oldukça kötü"

Kenneth Perez, Curaçao'lu orta saha oyuncusu Tahith Chong'un hayranı değil. ESPN analisti, bunu "WK Praat" programının son bölümünde açıkça ortaya koydu.

Curaçao'da 26 yaşındaki Chong, The Blue Wave kadrosundaki en sevilen oyuncu.

Sheffield United'ın sol ayağı, Curaçao'nun Dünya Kupası kadrosunda başkent Willemstad'da doğmuş tek oyuncu.

Curaçao kadrosundaki diğer 25 oyuncu ise Hollanda'da doğdu. Manchester United'daki geçmişi nedeniyle de Chong, mutlak yıldız olarak görülüyor.

Perez, Almanya'ya karşı oynanan maçta (7-1 mağlubiyet) bundan pek bir iz görmedi. “İlk 15 dakika güzeldi, ama ondan sonrası amatörler ile profesyonellerin karşılaşması gibiydi. Curaçao'nun birkaç oyuncusu oldukça kötü.”

“Dick Advocaat’ın çok tuhaf bir orta saha kurduğunu düşünüyorum. Juninho Bacuna oldukça kötü. Chong da oldukça kötü. Orta sahada kendilerini oldukça iyi sanan iki oyuncu var, ama orada kırıcı oyuncular olması gerekiyor.”

“Bu çocuklar sadece topla oynamak istiyorlar, oysa oyunlarında hiç hız yok,” diye sonlandırıyor Perez, Curaçao ile ilgili tüm bu nüanslardan biraz yorulmuş bir şekilde. “Bu bir Dünya Kupası!”