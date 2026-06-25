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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Curaçao karşısında… Kessie, Fildişi Sahili’nde Drogba’nın izinden gidiyor

Curacao - Fildişi Sahili
Curacao
Fildişi Sahili
Dünya Kupası
F. Kessie
Drogba
Al Ahli
Premier Lig
Curaçao
Côte d’Ivoire
ABD
Suudi Arabistan

Al-Ahli oyuncusu, milli takımıyla tarihe geçti

Suudi Al-Ahli takımının orta saha oyuncusu Fildişili Frank Kessie, 2026 Dünya Kupası’nda Curaçao karşısında forma giyerek Fildişi Sahili efsanesi Didier Drogba’nın izinden gitti.

Kessie, bugün Perşembe günü 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda Fildişi Sahili ile Curaçao arasında oynanan maçta ilk 11'de yer aldı.

"Stats Foot" ağının verilerine göre, bu maç, Al-Ahli orta saha oyuncusunun 2014 yılında ilk kez milli takıma katıldığından bu yana Fildişi Sahili milli takımında çeşitli turnuvalarda oynadığı 105. maç oldu.

Böylece Kessie, "Filler" lakablı Fildişi Sahili milli takımında da 105 maça çıkan efsane Didier Drogba'nın rekoruna ulaştı.

Kessie’nin, Curaçao maçı öncesinde Fildişi Sahili milli takımıyla oynadığı tüm maçlarda 15 gol attığı ve 9 gol pası verdiği belirtiliyor.

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