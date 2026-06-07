Curaçao, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde özgüven kazandı. Teknik direktör Dick Advocaat'ın takımının cumartesi gecesi pazar sabahına karşı komşu ülke Aruba'ya merhamet göstermediği maçta 4-0 galip geldi.

Advocaat, ilk yarıda ağırlıklı olarak Curaçao'nun yedek kadrosunu sahaya sürdü. Çoğunluğu Hollanda İkinci ve Üçüncü Lig'den oyuncularla oluşan Aruba, oldukça kolay bir şekilde direndi ve ilk yarıyı 0-0'lık skorla tamamladı.

Curaçao'da ise ikinci yarıya büyük isimler sahaya çıktı ve bu da daha iyi bir futbol ve tam dört golle sonuçlandı. PSV, Vitesse ve FC Twente'de forma giymiş olan Joshua Brenet, 53. dakikada skoru açtı. Jeremy Antonisse, on beş dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Leandro Bacuna ise direğe çarpan şutuyla şanssızdı.

Ev sahibi takım hücumda ısrarcı olmaya devam etti ve sağ bek Livano Comenencia'nın golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Juninho Bacuna, uzatma dakikalarında topu ağların üst köşesine göndererek maçı muhteşem bir şekilde noktaladı.

Curaçao için Dünya Kupası hazırlık maçları sona erdi. Advocaat ve takımı, grup aşamasına 14 Haziran Pazar günü, hazırlık maçında ABD'yi 2-1 mağlup eden şampiyonluk favorisi Almanya ile başlayacak.

Almanlarla oynanacak maçın ardından, 21 Haziran'da Ekvador ile grup maçı oynanacak. Dünya Kupası grup aşaması 25 Haziran'da Fildişi Sahili ile oynanacak maçla sona erecek.