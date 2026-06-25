Curaçao - Fildişi Sahili maçı için son dakika biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Lincoln Financial Field hakkında bilgiler ve daha fazlası

Curaçao, tarihi Dünya Kupası ilk katılımının kaderi bu maça bağlıyken, bugün Philadelphia’ya giderek Lincoln Financial Field’da Fildişi Sahili ile E Grubu’nun son ve hayati önem taşıyan karşılaşmasına çıkacak.

Almanya’ya karşı 7-1’lik acı bir açılış mağlubiyetinin ardından, “Mavi Dalga”, kaleci Eloy Room’un turnuva rekoru olan 15 kurtarışıyla desteklediği Ekvador’a karşı kahramanca 0-0 berabere kalarak kampanyasına yeniden hayat verdi.

2026 Dünya Kupası'nda Curaçao - Fildişi Sahili maçı ne zaman oynanacak?

Curacao'nun 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Tarih Maç Yer Son Skor / Biletler 14 Haziran 2026 Almanya - Curacao NRG Stadyumu, Houston 7-1 20 Haziran 2026 Ekvador - Curacao Arrowhead Stadyumu, Kansas City 0-0 25 Haziran 2026 Curacao - Fildişi Sahili Lincoln Financial Field, Philadelphia Biletler

Fildişi Sahili 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Son Skor / Biletler 15 Haziran 2026 Fildişi Sahili - Ekvador Lincoln Financial Field, Philadelphia 1-0 20 Haziran 2025 Almanya - Fildişi Sahili BMO Field, Toronto 2-1 25 Haziran 2026 Curaçao - Fildişi Sahili Lincoln Financial Field, Philadelphia Bilet

Curacao - Fildişi Sahili maç biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan bilet sayısı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve “önce gelen, önce alır” esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilir. Bu, FIFA’dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Curacao - Fildişi Sahili maç biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Philadelphia'da oynanacak Curacao - Fildişi Sahili maçı için, giriş seviyesi bilet fiyatları şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en cazip seçenek. Her iki ülke de E Grubu'ndaki bu karşılaşmada hayati bir sonuç almayı hedeflediğinden, Lincoln Financial Field'da bu öğleden sonra oynanacak maç için talebin yüksek olması bekleniyor.

Şu anda, resmi kanallardan bilet alanlar için stadyumun üst katlarında yaklaşık 120 ila 200 dolar arasında en ucuz biletler mevcut. İkincil piyasada ise giriş seviyesi fiyatların 750 dolar civarından başladığı görülüyor.

Fiyat dağılımı şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Kat): 120 – 450 dolar

Kategori 2 (Orta Kat): 500 – 900 dolar

Kategori 1 (Alt Kat/Yan Hat): 1.250 – 2.500 dolar

Konuk Ağırlama/VIP: 3.500 dolar ve üzeri

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Philadelphia, dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarından biri olduğundan ve bu maç E Grubu'nun önemli bir karşılaşması olduğundan, hem yerel hem de seyahat eden taraftarların talebinin yüksek olması beklenmektedir. Lincoln Financial Field'da bu karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erkenden temin etmek en akıllıca harekettir.

Lincoln Financial Field hakkında bilmeniz gereken her şey

Ticari adıyla Lincoln Financial Field olarak bilinen (ve turnuva kapsamında Philadelphia Stadyumu olarak adlandırılan) bu Philadelphia stadyumu, bir mimari simge ve Delaware Vadisi’nin en önemli spor merkezidir.

South Philadelphia Sports Complex’te yer alan stadyum, doğu ve batı tribünlerinin üzerinde kanat benzeri kanopiler bulunan, uçan bir kartalı andıran benzersiz tasarımıyla ünlüdür.

Tamamen kapalı stadyumların aksine, stadyumun üç açık köşesi, sahada yoğun ve konsantre bir atmosferi korurken seyircilere Philadelphia silüetinin nefes kesici manzarasını sunuyor. Stadyum, her koltuktan birinci sınıf bir izleme deneyimi sağlayan yüksek çözünürlüklü Panasonic video ekranları ve son teknoloji ses sistemi dahil olmak üzere gelişmiş teknolojiyle donatılmıştır.

2026 Dünya Kupası için stadyum, yaklaşık 69.000 koltukluk turnuva kapasitesiyle hizmet verecek. Taraftarları sahadaki aksiyona olağanüstü yakın mesafede tutan dik tribünleriyle tanınan stadyum, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en coşkulu ortamlardan biri olarak kabul ediliyor.

Uluslararası standartlara uymak amacıyla, stadyum yüksek performanslı bir hibrit çim saha ile donatıldı. Bu sayede, Amerikan Bağımsızlık Günü’nde oynanacak tarihi bir Son 16 maçı da dahil olmak üzere, stadyumda oynanacak altı maç için dünya standartlarında bir zemin sağlanmış oldu.