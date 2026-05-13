Curaçao - Fildişi Sahili maç biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Lincoln Financial Field hakkında bilgiler ve daha fazlası

Curacao, 2026 Dünya Kupası elemelerinde tarihi bir an vaat eden, Fildişi Sahili ile oynayacağı devasa E Grubu karşılaşması için Doğu Kıyısı'na gidiyor.

Avrupa futbolunun üst liglerinde köklü bir geçmişe sahip, dirençli ve yetenekli bir neslin liderliğindeki Curacao takımı, zayıf rakip imajını geride bırakarak küresel sahnede yükselen bir güç olarak konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Öte yandan, Fildişi Sahili, fiziksel üstünlüğü ve üst düzey teknik becerileriyle öne çıkan kadrosuyla Afrika'nın en başarılı takımlarından biri olarak sahaya çıkıyor. Takım, bu kritik grup aşaması karşılaşması için Lincoln Financial Field'ı coşkulu bir atmosfere dönüştürmeyi hedefliyor.

GOAL, Curacao - Fildişi Sahili maçı için bilet satın alma, bilet fiyatları ve stadyumla ilgili temel bilgiler dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda Curacao - Fildişi Sahili maçı ne zaman oynanacak?

Dünya Kupası - Grp. E Lincoln Financial Field

Curacao 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Tarih Maç Yer Biletler 14 Haziran 2026 Almanya - Curacao NRG Stadyumu, Houston Bilet 20 Haziran 2026 Ekvador - Curacao Arrowhead Stadyumu, Kansas City Bilet 25 Haziran 2026 Curacao - Fildişi Sahili Lincoln Financial Field, Philadelphia Bilet

Fildişi Sahili 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Biletler 15 Haziran 2026 Fildişi Sahili - Ekvador Lincoln Financial Field, Philadelphia Bilet 20 Haziran 2025 Almanya - Fildişi Sahili BMO Field, Toronto Bilet 25 Haziran 2026 Curacao - Fildişi Sahili Lincoln Financial Field, Philadelphia Bilet

Curacao - Fildişi Sahili maçına nasıl bilet alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletler artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Curacao - Fildişi Sahili maç biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Philadelphia'da oynanacak Curacao - Fildişi Sahili maçı için, giriş seviyesi fiyatlar şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en cazip seçenek. Her iki ülke de bu E Grubu karşılaşmasında hayati bir sonuç almayı hedeflediğinden, Lincoln Financial Field'da bu öğleden sonra oynanacak maç için talebin yüksek olması bekleniyor.

Şu anda, resmi kanallardan bilet alanlar için stadyumun üst katlarında yaklaşık 120 ila 200 dolar arasında en ucuz biletler mevcut. İkincil piyasada ise giriş seviyesi fiyatların 750 dolar civarında başladığı görülüyor.

Fiyatlar şu şekilde:

Kategori 3 (Üst Kat): 120 – 450 dolar

Kategori 2 (Orta Kat): 500 – 900 dolar

Kategori 1 (Alt Kat/Yan Hat): 1.250 – 2.500 dolar

Konukseverlik/VIP: 3.500 $+

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Philadelphia, dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri olduğundan ve bu maç E Grubu'nun önemli bir karşılaşması olduğundan, yerel ve seyahat eden taraftarların talebinin yüksek olması beklenmektedir. Lincoln Financial Field'da bu karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erken temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

Lincoln Financial Field hakkında bilmeniz gereken her şey

Ticari olarak Lincoln Financial Field olarak bilinen (ve turnuva için Philadelphia Stadyumu olarak adlandırılan) Philadelphia'daki bu mekan, bir mimari simge ve Delaware Vadisi'nin en önemli spor destinasyonudur.

South Philadelphia Sports Complex'te bulunan stadyum, doğu ve batı tribünlerinin üzerinde kanat benzeri kanopiler bulunan, uçan bir kartalı andıran benzersiz tasarımıyla ünlüdür.

Tamamen kapalı stadyumların aksine, üç açık köşesi seyircilere Philadelphia silüetinin nefes kesici manzarasını sunarken, sahada yoğun ve konsantre bir atmosferi koruyor. Stadyum, her koltuktan birinci sınıf bir izleme deneyimi sağlayan yüksek çözünürlüklü Panasonic video ekranları ve son teknoloji ses sistemi gibi gelişmiş teknolojilerle donatılmıştır.

2026 Dünya Kupası için stadyum, yaklaşık 69.000 koltuk kapasitesiyle hizmet verecek. Taraftarları sahadaki aksiyona oldukça yakın kılan dik tribünleriyle tanınan stadyum, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en enerjik ortamlardan biri olarak kabul ediliyor.

Uluslararası standartları karşılamak için stadyum, yüksek performanslı bir hibrit çim saha ile donatılmıştır. Bu sayede, Amerikan Bağımsızlık Günü'nde oynanacak tarihi bir Son 16 maçı da dahil olmak üzere, stadyumda oynanacak altı maç için dünya standartlarında bir zemin sağlanmaktadır.