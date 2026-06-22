Curacao - Fildişi Sahili 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Curacao - Fildişi Sahili maçı 25 Haziran 2026 tarihinde saat 16:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maçla ilgili bilgiler ve diğer analizler

Curacao'nun hayali hâlâ devam ediyor. Dick Advocaat'ın takımı, Cumartesi günü Kansas City'de Ekvador ile 0-0 berabere kalarak eleme turlarına yükselme şansını sürdürdü. Tecrübeli kaleci Eloy Room, kendilerinden 50'den fazla sıra yukarıda yer alan bir takımı berabere tutarken 15 muhteşem kurtarış yaptı. Bu, açılış gününde Almanya'ya karşı aldıkları 7-1'lik ağır yenilgi göz önüne alındığında daha da etkileyici.

Fildişi Sahili, Yan Diomande’nin son dakikalarda attığı golle Ekvador’u 1-0 mağlup ederek turnuvaya başladı. 2. maç gününde ise uzatma dakikalarında yedikleri golle Almanya’ya 2-1 yenildi.

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Curacao'nun kilit oyuncuları ve teknik direktörü

Efsanevi Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat, bu ada ülkesini Dünya Kupası'ndaki ilk macerasında yönetme görevini üstlenecek. Gervane Kastaneer, eleme turlarında 5 gol atarak kilit bir rol oynarken, eski Aston Villa yıldızı Leandro Bacuna ise 3 asist kaydetti. Amerika kıtasında pragmatik bir yaklaşım benimsemeleri gerekebilir ve kaleci Room da muhtemelen yine yoğun bir maç geçirecek.

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Fildişi Sahili'nin kilit oyuncuları ve teknik direktörü

Manchester United'ın kanat oyuncusu Amad Diallo, Old Trafford'da ilk 11'in vazgeçilmezi haline gelmesi biraz zaman aldı, ancak şu anda Michael Carrick yönetiminde parlıyor. Eski Brighton forveti Simon Adingra da takımın hücum oyununda kilit bir rol oynuyor. Monaco'da forma giyen bu oyuncu, Sunderland'dan Fransa'ya kiralanmış durumda.

Orta sahanın lokomotifi olarak Al Ahli'nin orta saha oyuncusu Franck Kessie, takımın bel kemiğidir. Sporting Lizbon'un yıldızı Ousmane Diomande, dünya futbolunun en heyecan verici genç savunmacılarından biri olarak görülüyor. Henüz 19 yaşında olan adaşı Yan Diomande ise Avrupa'nın en çok aranan kanat oyuncularından biridir. Bu yaz RB Leipzig'den yüksek bir bedel karşılığında ayrılması bekleniyor.

Emerse Faé, kaotik geçen 2023 Afrika Uluslar Kupası zaferinin ardından takımın başına tam zamanlı olarak geçti ve Fildişi Sahili milli takımını savunma açısından daha güvenilir bir yapıya kavuşturdu. Faé, merkez savunmacı Evan Ndicka’yı kilit bir unsur olarak kullanarak daha disiplinli ve savunma odaklı bir dizilişe yöneldi.

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Fildişi Sahili'nin Muhtemel İlk 11'i

Fofana; Singo, Kossounou, Agbadou, Konan; Kessie, Sangare, Oulai; Amad, Bonny, Diomande.

Muhtemel Curacao ilk 11'i

Room; Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville; Chong, Comenencia, Bacuna, Bacuna; Locadia.

Curacao'nun 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC).

Defans oyuncuları: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Orta saha oyuncuları: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdır), Livano Comenencia (FC Zurich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar'Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk).

Forvetler: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jurgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren).

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Fildişi Sahili 26 kişilik kadro

Kaleciler: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Defans oyuncuları: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Christopher Operi (İstanbul Başakşehir), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doue (Racing Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossonou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray).

Orta saha oyuncuları: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (Al Ahli), Christ Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (NK Maribor).

Forvetler: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter Milan), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pepe (Villarreal), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Elye Wahi (Nice).

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Takım haberleri ve kadrolar

Fildişi Sahili teknik direktörü Emerse Faé'nin bu maç öncesinde herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor. Şu aşamada muhtemel ilk 11 henüz kesinleşmemiş olsa da, Faé'nin eleme şansının hâlâ yüksek olduğu bu dönemde güçlü bir kadro sahaya sürmesi bekleniyor. Kadro durumu netleştikçe, maçın başlama saatine yakın bir zamanda güncellemeler eklenecektir.

Curacao teknik direktörü Dick Advocaat'ın da mevcut verilerde herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor. Philadelphia'daki karşılaşma öncesinde kesinleşmiş bir kadro açıklanmadı. Maç öncesinde takımlarla ilgili yeni haberler paylaşılacaktır.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Fildişi Sahili, son beş maçında dört galibiyet alarak Philadelphia'ya geliyor. En son sonuçları, 14 Haziran'da Amad Diallo'nun 90. dakikadaki golüyle Ekvador'u 1-0 mağlup etmeleriydi. Bundan önce, 4 Haziran'da bir hazırlık maçında Fransa'yı 2-1 yendiler, İskoçya'yı 1-0 mağlup ettiler ve Mart ayında Güney Kore'yi 4-0'lık skorla ezip geçtiler. Bu serideki tek yenilgilerini ise Ocak ayında Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır'a karşı 3-2'lik skorla aldılar. Bu beş maçta Fildişi Sahili, dokuz gol attı ve altı gol yedi.

Curacao'nun son dönemdeki performansı ise bambaşka bir tablo çiziyor. Advocaat'ın takımı son beş maçının dördünü kaybetti; tek galibiyetleri ise 7 Haziran'da Aruba'ya karşı 4-0 kazandıkları dostluk maçıydı. Dünya Kupası serüvenine 14 Haziran'da Almanya'ya 7-1 yenilerek başladılar; turnuva öncesinde ise İskoçya'ya 4-1, Avustralya'ya 5-1 ve Çin'e 2-0 mağlup olmuşlardı. Bu beş maçta Curacao 5 gol attı ve 18 gol yedi.

Karşılaşma Geçmişi

Curacao ile Fildişi Sahili arasında daha önce oynanan maçlara ilişkin karşılaşma verisi bulunmamaktadır. Philadelphia'da oynanacak bu E Grubu maçı, iki ülke arasında Dünya Kupası sahnesinde gerçekleşecek ilk karşılaşma olacak.

Puan Durumu

E Grubu'nda Fildişi Sahili şu anda sıralamada ikinci sırada yer alırken, Curacao bu son grup maçı öncesinde dördüncü sırada bulunuyor.