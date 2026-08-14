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al ahliGetty Images

Çeviri:

Cumhurbaşkanı Weyayesle'nin ardından: Ahly'nin planlayıcı beyni ihraca yaklaşıyor

Al Anwar - Al Ahli
Al Anwar
Al Ahli
King Cup
Premier Lig
M. Jaissle
Suudi Arabistan
Almanya

İstikrar hali "seçkin" kaleyi vuruyor

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli kulübünün planlarını yöneten isim, yeni futbol sezonu 2026-2027'nin başlamasıyla birlikte kovulmaya yakın hale geldi. Böylece bir aydan kısa bir süre içinde kulüp bünyesinden ayrılan üçüncü isim olacak.

Suudi "El-Yevm" gazetesi, Al-Ahli yönetiminin, kulübün sportif direktörü Portekizli Rui Pedro'yu önümüzdeki dönemde görevden almaya yöneldiğini belirtti.

Rui Pedro, geçtiğimiz ekim ayından bu yana Al-Ahli'de sportif direktörlük görevini üstleniyordu ve son kış ile yaz transfer dönemlerinde takımın transferlerinden sorumlu isimdi.

Rui Pedro'nun ayrılığı, Al-Ahli'nin yapısına ağır bir darbe vuracak; özellikle de eski başkan Halid el-Gamdi ve Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin ardından ayrılan üçüncü isim olacağı için.

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Al Anwar crest
Al Anwar
ALA
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

El-Gamdi, Al-Ahli başkanlığı koltuğunda 3 yıl kaldıktan sonra Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanlığına aday olmak için görevinden ayrılmaya karar verdi. Bu, Jaissle'nin İngiliz kulübü Newcastle United'ı çalıştırmak için ayrılmasından önce geçen süreyle aynı süredir.

Al-Ahli, teknik anlamda da büyük değişiklikler yaşadı. Bu değişiklikler, Cezayirli kanat oyuncusu Riyad Mahrez ve Fildişi Sahilili orta saha oyuncusu Franck Kessié'nin ayrılışıyla başladı; ayrıca yükselen genç yeteneklerden 5 oyuncu kiralık olarak gönderildi.

Hatırlatmak gerekirse Al-Ahli, Suudi Roshn Ligi'ndeki yolculuğuna önceki gün perşembe günü, Ed-Dir'iyye'yi tek golle mağlup ederek başladı. Golü, Rus ekibi Krasnodar'dan gelen Ermeni orta saha oyuncusu Eduard Spertsyan kaydetti.

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