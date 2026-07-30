Suudi Arabistan ekibi El Ehli'nin yönetim kademesine son saatlerde, hem başkan Halid El Gamdi hem de Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin ardından yeni bir istifa daha darbe indirdi.

Halid El Gamdi, idari liderliğin başında geçirdiği 3 yılın ardından El Ehli başkanlığı görevinden istifa etmiş, bu süre boyunca teknik liderliğin başında kendisine eşlik eden Jaissle de onu takip etmişti.

Suudi "El Cezire" gazetesi, El Ehli'de yeni bir istifayı daha ortaya çıkardı; ancak bu kez istifa, kulübün icra komitesi üyesi Hazim El Hazimi'den geldi.

Suudi gazetesi bu istifanın sebebini açıklamadı, ancak Cidde ekibinin içinde son dönemde bir istikrarsızlık halinin bulunduğu artık açıkça ortaya çıkmış durumda.

Hatırlatmak gerekirse, El Gamdi ve Jaissle, son üç yıl boyunca El Ehli'yi bazı tarihi başarılara taşıdı; bunların en dikkat çekenleri, üst üste iki sezon AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğu ve 9 yıllık aranın ardından kazanılan Suudi Süper Kupası oldu.