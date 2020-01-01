Cüneyt Çakır'ın yönettiği Galatasaray - Trabzonspor maçları
Süper Lig'de 2019-20 sezonunda şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Trabzonspor, 5 Temmuz Pazar günü Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, saat 21:00'de başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır'ın yöneteceğini açıkladı.
Geride kalan 29 hafta sonunda 58 puan toplayan Trabzonspor ikinci, 52 puan toplayan Galatasaray ise dördüncü sırada yer alıyor.
43 yaşındaki hakem, kariyerinde üçüncü kez Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak bir mücadelede düdük çalacak.
25 Mart 2012'de Türk Telekom Arena'da oynanan 32. hafta karşılaşması Burak Yılmaz ve Felipe Melo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti.
19 Eylül 2015'te Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda oynanan 5. hafta karşılaşmasını ise Galatasaray, Mbia'nın kendi kalesine attığı gole 1-0 kazanmayı başarmıştı.