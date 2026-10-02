Luis de la Fuente'nin kadrosunun değişmezlerinden biri olan Marc Cucurella (28 yaşında), hâlâ Real Madrid'e uyum sürecinin içinde olduğunu ve beyazlı takım hakkında sonuç çıkarmak için henüz erken olduğunu kabul etti.

Sol bek, İspanya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde yarın cumartesi günü oynanacak Çek Cumhuriyeti maçının tanıtım basın toplantısında şöyle konuştu: "(Real ile) 10'dan az maç oynadım. Geliştirilmesi gereken şeyler var, ama Madrid'de milli takımda sergilediğim performansın aynısını sergilemek için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

Eski Chelsea oyuncusu, kulüp ile milli takım arasındaki farklara işaret ederek sözlerine şöyle devam etti: "Her şey bir süreç. Milli takımda ana kadro uzun yıllardır bir arada, teknik direktör de öyle. Madrid'de ise yeni bir teknik direktörle daha yeni başladık ve bu konuda konuşmak için erken."

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Ve ekledi: "(Real Madrid ile) başlangıç hepimizin beklediği gibi olmadı, ama her şey bir süreç ve nereye varacağımızı göreceğiz."

Cucurella'ya ayrıca İspanyol taraftarlardan gördüğü büyük ilgi soruldu ve şöyle yanıt verdi: "Nedenini bilmiyorum. Belki daha çok dikkat çeken görünüşüm yüzünden. Her şeyden mutluyum, hem sportif açıdan hem de kişisel açıdan."

Merengue oyuncusu, Ballon d'Or adaylığı sorulduğunda her zamanki neşeli ruhunu taşıyan bir yanıt verdi ve şaka yollu şöyle dedi: "Oylama benim elimde olsaydı, kendime oy verirdim." Ve ekledi: "Kazanmayı hak eden kazansın. Bu işi oy verenlere bırakıyorum."

Real Madrid'den oyuncuların milli takımda bulunmasıyla ilgili olarak Cucurella şunları söyledi: "Dünyanın en iyi kulüplerinden biri ve milli takımda bir varlığının olması gerekir. Önemli olan takım arkadaşlarının olması." Ardından kraliyet kulübünün akademisinden söz etti: "Akademide çok iyi gençler ve oyuncular var; eğer kademeli olarak daha büyük bir rol kazanırlarsa, (İspanya Milli Takımı'na) gelebilirler."



