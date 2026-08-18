Marc Cucurella, Schalke 04 - Real Madrid (0-3) maçında pazar öğleden sonra topla her buluştuğunda yuhalandı. Alman taraftarlar, 2024 Avrupa Şampiyonası yarı finalini belli ki unutmadı.

Cucurella, bu yaz 60 milyon euro karşılığında Chelsea'den Real Madrid'e transfer olmuştu. Ancak pazar günü ilk maçına çıktı.

Sol bek, 19 Temmuz'daki Dünya Kupası finaline kadar küresel turnuvada forma giydiği için son haftalarda hâlâ tatildeydi.

Cucurella, İspanya ile Dünya Kupası'nı kazanmayı başardı ve turnuvada yaptığı iki asistle önemli pay sahibi oldu. İspanyol oyuncu, 2024'te Güney Avrupa ülkesinin Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasında da büyük rol oynamıştı.

Özellikle Almanya'ya karşı oynanan maçta Cucurella gündem olmuştu. O yarı finalin son anlarında skor 1-1'ken Jamal Musiala, topu savunmacının koluna nişanladı.

Almanya penaltı kazanamadı ve İspanya uzatmalarda galip geldi. Maçın ardından UEFA, Almanya'nın penaltı alması gerektiğini kabul etti.

Gelsenkirchen'deki taraftarlar bu olayı belli ki unutmamıştı. Sol bek 61. dakikada oyuna girdi ve topla her buluştuğunda yuhalandı.

Buna rağmen Cucurella, Real Madrid formasıyla çıktığı ilk maçtan memnundu. “Çok mutluyum. Son yıllardaki tüm sıkı çalışmanın sonunda karşılığını bulduğunu görmek çok güzel.”