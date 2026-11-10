Cucurella: Real Madrid Avrupa'nın en iyi takımı, ben bu oyuncuyu Mbappe'ye tercih ederim

Real Madrid'in yıldızı Marc Cucurella, Madrid ekibinin şu anda Avrupa'nın en iyi takımı olduğunu doğruladı ve ayrıca kendisini takımda en çok şaşırtan oyuncuyu açıkladı.

Cucurella, "Cope" radyosundaki "El Partidazo" programına verdiği röportajda şunları söyledi: "Çok iyi bir sonuç serisi ortaya koyduktan sonra şu anda Avrupa'nın en iyi takımıyız ve takım artık çok ciddi bir görüntü sergiliyor. Paris Saint-Germain'den daha mı iyiyiz? Onların maçlarını pek izlemiyorum."

Kendisini en çok etkileyen oyuncu

Sözlerine şöyle devam etti: "Real Madrid'in en iyi oyuncusu mu? Mbappe'yi, Bellingham'ı ya da Courtois'yı seçebilirim ama çok sevdiğim ve yeterince ilgi görmeyen bir oyuncudan bahsedeceğim; o da Arda Güler. Çok forma giyiyor ve büyük bir kaliteye sahip. Sahada olduğunda takım daha iyi oynuyor ve paslaşmada performansımız daha uyumlu hale geliyor. Beni herkesten daha çok şaşırtan oyuncu o."

Vinicius'un çıkışları

Diomande ile Vinicius Junior arasındaki kıyaslama ve her birinin saha içinde kendisine ne kadar yardımcı olduğu konusunda Cucurella şöyle konuştu: "Diomande'nin bana Vinicius'tan daha çok yardımcı olduğunu düşünmüyorum ama yaptığı şey daha belirgin görünüyor. Diomande geriye tek bir hamle yapıyor ve onu her yerde buluyorsunuz. Vinicius ise üç çıkış yapıyor, sonra koşmadığı bir tane oluyor, herkese görünen de o oluyor."

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Şöyle ekledi: "Eğer Vini her maçta 3 gol atsaydı, kimse onu eleştirmezdi. Bizim için en önemlisi onun en iyi seviyesine dönmesi, çünkü o zirvedeyken harika bir takıma sahip oluyoruz."

Madrid ekibinin oyuncusu, takım arkadaşını savunarak şöyle dedi: "Vinicius 5 yıldır olağanüstü seviyeler sergileyen bir oyuncu ve şu anda bir düşüş dönemi yaşaması doğal. İstekli olduğunu ve antrenmanlarda çaba gösterdiğini görüyorum; önemli olan da bu."