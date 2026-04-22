Cucurella'nın saç kesimi, Chelsea teknik ekibinde büyük öfkeye neden oldu

Marc Cucurella'nın kuaförü, Chelsea teknik ekibini büyük bir öfkeye boğdu. Zira maçtan bir gün önce, sosyal medya platformu X üzerinden The Blues'un Brighton & Hove Albion karşısındaki kadrosuyla ilgili önemli bilgileri sızdırdı.

Chelsea şu anda Premier League'de dramatik bir seri yaşıyor. Londralılar arka arkaya beş maç kaybetti ve geçen Salı günü de takım mağlup oldu.

Brighton deplasmanında Liam Rosenior'un oyuncuları hiçbir şans bulamadı. Ferdi Kadioglou, Jack Hinshelwood ve Danny Welbeck, Chelsea'yi 3-0 mağlup etti.

Daily Mail'e göre, Chelsea taraftarları, resmi kadrolar açıklanmadan çok önce yıldız oyuncu Cole Palmer ve forvet João Pedro'nun kadroda yer almadığını aniden fark etti.

Sızıntı, İspanyol savunma oyuncusu Cucurella'nın kişisel kuaförüne ait olduğu iddia edilen @Rileyeagles_ adlı X hesabından geldi. O, "Palmer ve João Pedro bu akşam ikisi de sakat. İşte size bir ilk" yazısını paylaştı.

Gönderi, savunma oyuncusunun yüzü görünmese de, muhtemelen Cucurella'ya ait olan, yakın zamanda yapılan bir saç kesimi sırasında çekilmiş bir fotoğrafla birlikte paylaşıldı.

Palmer'ın hamstring sakatlığı nedeniyle maçı kaçırması ve Pedro'nun da Chelsea'nin Manchester United'a 0-1 yenildiği maçta sakatlığı nedeniyle forma giyememesi nedeniyle bu bilgi doğru çıktı. Olayın ardından hem hesap hem de orijinal tweet silindi.