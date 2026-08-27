Cucurella, Mourinho'nun özelliklerini anlattı ve Real Madrid taraftarının tezahüratlarını yorumladı

Real Madrid'in yeni oyuncusu Marc Cucurella, dün akşam Santiago Bernabeu Stadı'nda unutulmaz bir gece yaşadı.

Real Madrid, Real Sociedad'ı 4-1 mağlup ederken, gece Marc açısından son derece özeldi; çünkü bu, Real Madrid oyuncusu olarak Santiago Bernabeu Stadı'nda çıktığı ilk maçtı. Ayrıca son Dünya Kupası'ndaki üstün performansı nedeniyle onurlandırıldı.

Dünya Kupası nedeniyle onurlandırılması ve önünde tek başına taraftarların karşısında durmasına izin veren Oyarzabal ile yaşanan komik hikaye hakkında şunları söyledi: "Adam beni orada tek başıma, ortada bıraktı (gülüyor), ama sorun değil, ben mutluyum. Çok önemli ve özel bir gündü."

Sözlerine şöyle devam etti: "Daha fazlasının istenemeyeceğini düşünüyorum: böyle bir stadyumda, taraftarlarımızın önünde bu onurlandırmayı yaşamak, ardından harika bir maç ortaya koyan takımın kazanması. Benim için çok güzel bir gün."

Cucurella için özel bir yıl

Cucurella için ne özel bir yıl: Dünya Kupası'nı kazanmak, Real Madrid ile imza atmak ve Bernabeu'da Dünya Kupası'nı sunmak.

Bu konuda şunları söyledi: "Doğru, pek çok şey yaşanıyor ama çok mutluyum ve her anın tadını çıkarıyorum. Buraya gelmek ve tüm bunları başarmak için çok sıkı çalışmam gerekti. Sanırım bu, yaptığım tüm çalışmaların bir ödülü ve umarım birlikte daha fazla sevinç yaşarız."

Dün öne çıkan oyuncular Vinicius, Kylian ve Bellingham'dı. Hepsinin uyumunun ne kadar önemli olduğuna dair Cucurella şunları vurguladı: "Onlar son derece önemli; her yerden tehlike oluşturabiliyor ve gol atabiliyorlar. Belirleyici oldular ve harika bir maç ortaya koydular, ancak gollerin yanı sıra ortaya koydukları çabayı da öne çıkarmalıyız: nasıl baskı yaptıklarını, oyundan çıkarılana kadar nasıl koştuklarını."

Sözlerine şöyle devam etti: "Yavaş yavaş birbirimizi daha iyi tanıyacağız, gelişmeye devam edeceğiz ve teknik direktörün bizden istediğini yapacağız. Harika bir başlangıç."

Şöyle ekledi: "Taraftarların çok talepkar olduğunu anlıyoruz. Büyük oyuncular ve harika maçlar izlediler, birçok kupa kazandılar. Bu kötü bir şey değil (bazı yuhalamalar), aksine bizi motive ediyor ve gevşeyemeyeceğimizi hatırlatıyor. Taraftarlar, bu forma için elimizden gelenin en iyisini yapmamızı istiyor ve elimizden gelenin en iyisini yaptığımızda bazı günler kazanabilir, bazı günler kazanamayabiliriz, ama sonunda sonuçlar gelecektir."

Takım ve Mourinho yönetimi hakkındaki hisleri sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Çok mutluyum. Harika bir iş çıkarıyor ve emeklerimizin meyvelerini yavaş yavaş görüyoruz. Hazırlamak için yeterli zamanı bulamadığımız bazı oyuncular var, ama bunu mükemmel bir şekilde yönetiyor. Çok yetenekli bir takımımız var ve kimin oynadığı önemli değil. Önemli olan her zaman hazır olmak ve takım için elimizden gelenin en iyisini yapmak."

Cucurella sözünü tutuyor

O, sözlerini tutan bir adam; Dünya Kupası'nı ölümsüzleştirmek için bir dövme yaptırdı. Madrid'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa bir dövme daha yaptıracak enerjiye sahip olup olmayacağı sorulduğunda ise şunları söyledi: "Göreceğiz, işler her zaman istediğimiz gibi gitmiyor ve sözlerinizi tutmanız gerekiyor. Verdiğim sözü yerine getirmem gerekiyordu ve çok mutluyum. Bu büyük bir başarı olur, göreceğiz."

Santiago Bernabeu Stadı'ndaki ilk çıkışı hakkında ise şu yorumu yaptı: "İşler yolunda gitti. Sanırım bir şut çekecektim ama işler biraz karıştı ve giderek iptal edildi. Burada ilk maçım ve performansımdan memnunum. Harika bir sonuç aldık, umarım pazar günü (Malaga) bunu tekrarlarız."