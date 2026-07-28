Cucurella, İspanya'nın yıldızlarını geride bıraktı: Dünya Kupası şampiyonluğu sözünü ilk yerine getiren isim oldu

İspanyol spor kamuoyunda, "La Roja"nın ikinci dünya kupası yıldızını kazanmasının ardından zafer sevinci hâlâ hüküm sürüyor. Bununla birlikte, oyuncuların dünya şampiyonluğunu elde etmeden önce kendilerine verdikleri sözleri yerine getirme vakti de geldi.

Ferran Torres, Pedri, Gavi ve Lamine Yamal gibi oyuncular, dünyanın zirvesine oturmaları hâlinde özel şeyler yapacaklarına dair söz vermiş olsalar da, sözünü hayata geçirme konusunda ilk adımı atan tek isim şimdiye kadar defans oyuncusu Marc Cucurella oldu.

Sol bek, resmî sosyal medya hesaplarından ünlü dövme sanatçısı "Ganga" ile birlikte bir fotoğraf paylaşarak vücuduna yaptırmayı planladığı, teknik direktör Luis de la Fuente'yi resmedecek yeni tasarımı gözler önüne serdi.

İspanyol "Marca" gazetesinin belirttiğine göre Ganga, bu alanda dünya çapında uzmanlaşmış en önde gelen sanatçılardan biri olup müşteri listesinde ABD'li basketbol yıldızı LeBron James ve manken Georgina Rodriguez gibi tanınmış isimler yer alıyor.

Oyuncu daha önce dövmenin küçük boyutta olacağını belirtmiş, ancak aynı zamanda herkes tarafından görülebilmesi için görünür bir yere yaptırılacağının altını çizmişti.

Milli takım teknik direktörünün yüzünü Dünya Kupası ile birlikte resmeden ilk taslağın ortaya çıkmasıyla, nihai sonucun İspanyol oyuncunun teninde dövme olarak görülmesi artık yalnızca bir zaman meselesi hâline geldi.

Dünya Kupası finallerinde futbol kariyerinin en öne çıkan ve en etkileyici performanslarından birini sergileyen İspanyol bek, Real Madrid saflarına katılmadan önce şu anda hak ettiği bir dinlenme ve tatil dönemi geçiriyor. Oyuncunun yeni sezona hazırlık kapsamında yakında Beyazlı takımın hazırlık kampına katılması ve bu yaz kulübün öne çıkan diğer transferleriyle, başta İbrahima Konaté, Denzel Dumfries ve Bernardo Silva olmak üzere soyunma odasını paylaşması bekleniyor.

Cucurella'nın bu sözü finaldeki Arjantin maçından önce verdiği, İspanya'nın uzatmalara giden karşılaşmayı Ferran Torres'in kaydettiği golle 1-0 kazanmayı başardığı hatırlatılıyor.

De la Fuente, final maçının ardından düzenlenen basın toplantısında kendisinin de dövme yaptırıp yaptırmayacağı ve Cucurella ile takım arkadaşlarının dövmelerini yaptıracakları yer konusunda herhangi bir tavsiyesi olup olmadığı sorulunca gülerek şaka yollu şöyle konuştu: "Dövme yaptıracak yaşta değilim. Hayır, artık değil."

Ve ekledi: "Ama bir hata yaptılar ve ciddi insanlar oldukları için sözlerini tutacaklar. Onlara zaten 'Bir hata mı yaptınız?' dedim, evet yaptılar, ama bununla eğlenecekler."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Beni görünmeyecek bir yere koymalarını gerektirecek kadar da korkunç derecede çirkin değilim."

Konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Ama bu beni güldürüyor ve sözlerini tutmalarından gurur duyuyorum. Her şeyden önce, bir şey söylediysen ona bağlı kalmalısın, dolayısıyla bundan da memnunum."