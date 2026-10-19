Real Madrid'in savunma oyuncusu Marc Cucurella, İspanya La Liga'nın dokuzuncu haftasında konuk ettiği Sevilla'yı 4-1 yenen takımının performansını övdü.

Marca gazetesi, Cucurella'nın pazar akşamı Santiago Bernabeu'da elde edilen büyük galibiyetin ardından Real Madrid televizyonuna yaptığı açıklamaları yayımladı.

Cucurella, "Bence başından itibaren iyi bir maç ortaya koyduk. Oyunu ne zaman kontrol etmemiz, ne zaman daha hızlı oynamamız gerektiğini bildik ve son derece mükemmel bir 90 dakika sergiledik" dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Kazandığınızda her şey daha iyi ve daha kolay hale geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde Roma'da biraz korku hissettik, ama işleri lehimize çevirmeyi bildik."

Cucurella, "İşleri tersine çevirmek, her zaman yüzde 100'ümüzü vermemiz gerektiğini kavramamıza yardımcı oluyor. Herkes kendi payına düşeni yaptı ve devam etmemiz gereken yol da bu" ifadelerini kullandı.

İspanyol oyuncu, "Evimizde oynamak mı? Bu son derece önemli, çünkü burada oynamak kolay değil. Burası her zaman saygınlığını hissettiren bir stat ve oyuncularımızın kalitesiyle birlikte bu durum daha da zorlaşıyor. Santiago Bernabeu'yu aşılamaz bir kaleye dönüştürürsek işler daha kolay olacak" dedi.

Cucurella, sakatlığından kurtulduktan sonra sahalara dönen Eder Militao hakkında ise "Çok güçlü bir kişiliğe sahip bir oyuncu olduğunu kanıtladı. En önemlisi hepimizin forma hazır olması" yorumunu yaptı.

Son olarak şunları söyledi: "Ne kadar çok oyuncumuz olursa o kadar iyi. Bu bir takım sporu; maç, yedek kulübesindeki oyuncularla birlikte 11 oyuncunun diğer 11 oyuncuya karşı mücadelesinden oluşuyor ve herkes sahada kaldığı dakikalarda katkı sunmak zorunda."