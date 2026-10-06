Bir basın raporu, Barcelona oyuncusu Pau Cubarsi'nin İspanya Milli Takımı'ndaki başlangıcını, Real Madrid efsanesi Sergio Ramos ile karşılaştırdı.

"Marca" gazetesi, 19 yaşındaki Pau Cubarsi'nin halihazırda bir dünya şampiyonu olduğunu ve bunun bu yaştaki bir savunmacı için olağanüstü bir başarı olduğunu belirtti.

Giuseppe Bergomi, 1982 yılında 19 yaşında İtalya ile dünya şampiyonu olmuştu; ancak onun rolü, son Dünya Kupası'nda tam 750 dakika sahada kalan İspanyol savunmacınınkiyle aynı değildi.

Ancak Bergomi, final maçında Gentile'nin yokluğunun ardından Bearzot'un son tercihiydi ve toplam oynadığı süre, oynadığı üç maç ve yedek kulübesinde geçirdiği dört tam maça dağılmış şekilde 630 dakikanın 236 dakikasıydı.

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Oviedo'da Çek Cumhuriyeti karşısında maçı tribünden izleyerek dinlenmesinin ardından Pau, şimdi milli takımdaki doğal yerine geri dönüyor: Sağ tarafta ilk on bir savunma oyuncusu mevkiine, Aymeric Laporte'un ortağı olarak.

Yirmi yaşına girmesine aylar kala (doğum günü Ocak 2007'ye denk geliyor) Cubarsi, İspanya ile halihazırda 22 uluslararası maça çıkmış durumda.

Mart 2024'te takıma kademeli olarak dahil olmasının, Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarılmasının ve ardından o yılın yazında olimpiyat altın madalyasını kazanmasının ardından, geçen yılın ekim ayından bu yana De la Fuente'nin planlarının temel bir taşı haline geldi.

İşte 2026 Altın Çocuk ödülünü kazanmaya en yakın aday olan oyuncunun bu güçlü adımı, bizi İspanyol futbol tarihinin en önemli savunmacısının onun yaşında nasıl olduğuna bakmaya davet ediyor.

Ocak 2006'da 19 yaş 9 aylık Sergio Ramos, milli takımla yedi maça çıkmıştı. Almanya'da düzenlenen ilk Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanıyordu.

O dönem, iki kez Avrupa şampiyonu, bir kez de dünya şampiyonu olduğu ve İspanya Milli Takımı ile maç sayısını ne kendisinden önce ne de sonra kimsenin ulaşamadığı bir seviyeye, 180 maça çıkardığı şanlı bir kariyerin başlangıcıydı.

Hırvatistan karşısındaki maçında Cubarsi, İspanya Milli Takımı ile 22 maça ulaşarak dünyanın en iyi savunmacılarından biri, hatta kendi yaş kategorisindeki en iyisi olarak yerini pekiştirdi.

Geçen yıl boyunca gösterdiği gelişim etkileyiciydi; daha önce üst düzey, umut vadeden bir savunmacı olarak görülen oyuncu, artık bir gerçeğe dönüştü.

Bunun büyük ölçüde, onu genç bir zihniyetten tecrübeli bir oyuncu zihniyetine dönüştüren düşünsel olgunluğuna borçlu olduğu söylenebilir.