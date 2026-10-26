2026 Altın Top ödülünün sahibinin açıklanmasına saatler kala, Barcelona'nın içinden dikkat çekici bir işaret geldi. Bu işaret, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek törende takım arkadaşlarından birinin yer almayacağının kesinleşmesinin ardından, Lamine Yamal'ın futbol dünyasının en önemli bireysel ödülü için verdiği mücadeledeki şanslarına dair ipuçları taşıyor olabilir.

İspanyol Cope radyosunda Juanma Castaño tarafından sunulan "El Partidazo de Cope" programı, Barcelona'nın savunmacısı ve Altın Top adayı Pau Cubarsi'nin törene katılmak için Londra'ya gitmeyeceğini ortaya koydu.









Gazeteci Helena Condis'e göre Cubarsi, Real Madrid'e karşı oynanan El Clasico maçını hafif bir ateş yükselmesiyle tamamlamasının ardından dinlenmeye ve bu ortamdan uzaklaşmaya ihtiyaç duyuyor.

İspanyol savunmacının yokluğu önemli bir zamanda geldi. Zira kendisi, dünyanın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa ödülünü kazanmaya en güçlü adaylardan biriydi. Böylece tüm gözler, yaygın öngörülere göre ödülü kazanmaya en büyük aday olarak görünen takım arkadaşı Lamine Yamal'a çevrildi.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 ALA

İşin ilginç yanı, Kopa ödülünü kazanan oyuncunun aynı yıl içinde Altın Top'u daha önce hiç kazanmamış olması. Nitekim şimdiye kadar hiçbir oyuncu tek bir tören içinde iki ödülü birden kazanamadı.

Düzenleyen taraf, bir oyuncunun iki ödülü birden kazanmasını engelleyen yazılı bir kural bulunmadığını teyit etmiş olsa da, tarih bu senaryonun gerçekleştiğine şimdiye dek tanık olmadı. Bu da bu yılki Altın Top yarışının sonucunun beklenmesine ayrı bir boyut katıyor.

Dolayısıyla Yamal'ın Kopa ödülünü kazanması, Altın Top'u da kazanması halinde bu tarihi geleneği kırma fırsatını önüne koyacak. Bu durum da iki ödülün sahiplerinin açıklanmasını Barcelona taraftarları için ek bir ilgi odağı haline getiriyor.

Resmi açıklama anı yaklaşırken, Cubarsi'nin yokluğu tek başına Kopa ödülünün sahibinin kim olduğunu ortaya koymayan, yalnızca dikkat çekici bir gelişme olmaya devam ediyor. Ancak bu durum, Yamal'ın en iyi genç oyuncuya ayrılan ödülle mi yetineceği, yoksa büyük sürprizi yaparak onu Altın Top ile birleştirip iki ödülün başlangıcından bu yana süregelen tarihi bir geleneğe mi son vereceği sorusunun beklenmesine kapı aralıyor.