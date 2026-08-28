Elche'de bir Barcelona taraftarına yönelik saldırı olayı, Katalan takımının soyunma odasında sessizce geçiştirilmedi. Kulübün yayımladığı sert üsluplu açıklamanın ardından genç savunmacı Pau Cubarsi de sessizliğini bozdu ve aşırı güç kullanımı olarak nitelendirdiği olayı açık bir dille kınadı. Bu açıklamalar, yeşil sahanın dışında alevlenen tartışmayı daha da kızıştıracak nitelikte.

İspanya La Liga şampiyonu, sezona Elche ile karşılaşmak için Martinez Valero Stadyumu'na yaptığı zorlu bir deplasman ziyaretiyle başladı; ancak maçın önüne saha dışında yaşanan olaylar geçti. Sosyal medya platformlarında yayılan sarsıcı görüntüler, Katalan bağımsızlık bayrağı "Estelada"yı taşıyan bir taraftarın bir grup polis tarafından dövüldüğünü gösteriyordu.

Sert üsluplu açıklama ve iptal edilen tören

Barcelona kulübü hızla resmi bir açıklama yayımlayarak yaşananları kınadı ve güç kullanımını "orantısız" olarak niteledi. Güçlü bir sembolik adım olarak da, İspanyol Dünya Kupası şampiyonları için planladığı töreni, olayı protesto etmek amacıyla Katalan bağımsızlık bayrağını göndere çekmekle değiştirmeye karar verdi.

Hükümetin alt temsilciliği, arbedenin gencin bir polis memuruna saldırması nedeniyle patlak verdiğini vurgulasa da, kulüp koridorlarındaki öfke dinmedi.

Cubarsi: En açık sözlü isim

Bu gürültünün ortasında en açık ve net konuşan isim Pau Cubarsi oldu. Genç savunmacı, Perşembe günü oynanan Barcelona-Athletic Bilbao maçının ardından düzenlenen basın toplantısı sırasında TV3 kanalına yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun dile getirdiği eleştirilerin aynısını yineledi.

Cubarsi şunları söyledi: "Bu, kulübün bir kararıydı; Elche'de yaşananlar göz önüne alındığında doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu, bir daha tekrarlanmamalı; bu şekilde aşırı güç kullanılamaz."

Taraftara destek veren ilk isim Cubarsi değildi. Ondan önce takım arkadaşı Gavi, kendi tarzıyla desteğini ifade etmiş; Sant Antoni taraftar derneğinin bir paylaşımına yalnızca emojilerle, hiç kelime kullanmadan tepki vererek Elche'de hazır bulunan kulüp taraftarlarına açık bir dayanışma mesajı göndermişti.

Cubarsi'nin açıklamaları, saha dışında yaşananların takım içinde derin bir iz bıraktığını ve Barcelona'nın, mazur görülemez bir aşırılık olarak değerlendirdiği bu olay karşısında sessiz kalmamaya karar verdiğini ortaya koyuyor.