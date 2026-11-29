Crystal Palace'ın, Premier Lig'de son sıradan kurtulma hedefi doğrultusunda yeni teknik direktörü Thomas Frank'i ocakta üç transferle desteklemeye hazır olduğu bildiriliyor. Club Brugge'ün stoperi Joel Ordonez, Maxence Lacroix'nın yerine en güçlü aday olarak öne çıkarken Palace, ön libero ve forvet transferi de hedefliyor.

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Palace, kışın kadrosunu yenilemeyi planlıyor

The Sun'ın haberine göre Palace yönetimi, Selhurst Park'ta Pierre Sage'in yerine geçen Frank'e ligde kalma mücadelesini güçlendirmesi için transfer bütçesi sağlamaya hazır. Palace, Andoni Iraola'nın Liverpool'a gitmesinin ardından Sage'e yöneldiği yaz döneminde istediği istikrarı yakalayamadı. Son dönemde kadroya katılan oyuncuların hiçbiri de kayda değer bir etki yaratmadı. Lacroix'yı Chelsea'ye satıp yerine yeterli bir oyuncu alamayan kulübün transfer listesinin başında artık süratli bir stoper var.

Frank, transfer planını anlattı

Güney Londra'daki ilk basın toplantısında konuşan 53 yaşındaki teknik direktör, yönetimle yaptığı görüşmelerde kadroyla ilgili önceliklerini belirlediğini doğruladı. Kulüp yönetimiyle yaptığı iş görüşmesini hatırlatan Danimarkalı teknik adam, "Oyuncu transfer edeceksek geliştirebileceğimizi düşündüğüm üç alan bunlar" dedi.

Bu görüşmeleri doğrulasa da Frank, güçlendirmek istediği mevkileri kamuoyuna açıklamadı. Bunun yerine, önceliğinin mevcut kadrodan daha fazla verim almak olduğunu vurgulayarak "Her zaman elimdeki oyuncularla çalışırım" dedi.

Ordonez'e ilgi, Mateta'nın geleceği belirsiz

Habere göre Palace, yazın sakatlıkla ilgili endişeler nedeniyle gerçekleşmeyen Ordonez transferini yeniden gündemine almayı değerlendiriyor. Kulüp, orta saha ve hücum hattını da güçlendirmek istiyor. Jean-Philippe Mateta'nın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, hücum hattındaki belirsizliği artırıyor. Forvet, ocak ayından itibaren yabancı kulüplerle bedelsiz transfer için görüşebilecek.

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Geçen kış AC Milan'a transferi sakatlık nedeniyle gerçekleşmeyen Mateta, Palace'ın kısa vadeli hedefleri için önemini koruyor. Fransız forvet perşembe gecesi penaltıdan gol atarken, Dwight McNeil'in galibiyet golüyle Palace, Avrupa Ligi'nde Real Sociedad karşısında geriden gelip 2-1 kazandı. Bu sonuç, Frank'e takımın başındaki ilk galibiyetini getirdi.

Frank'i kritik bir yıl sonu fikstürü bekliyor

Avrupa'daki galibiyetin verdiği moralle Frank, pazar günü yeni yükselen Hull City'nin Selhurst Park'a konuk olacağı maçta ligdeki ilk galibiyetini alma fırsatı yakalayacak. Bu karşılaşmanın hemen ardından çarşamba günü Londralı rakip Chelsea ile zorlu bir maç oynayacaklar ve eski savunmacıları Lacroix ile karşı karşıya gelecekler. Ocak ayı gelmeden önceki yoğun yıl sonu fikstürü, Frank'in mevcut kadrodan daha ne kadar fazlasını alabileceğini gösterecek.