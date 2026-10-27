Crystal Palace, son sonuçların Pierre Sage üzerindeki baskıyı artırmasının ardından eski Tottenham teknik direktörü Thomas Frank'i olası bir halef olarak değerlendiriyor. Şubat ayında Tottenham'dan ayrıldığından beri takım çalıştırmayan Frank, Selhurst Park'ta büyük saygı görüyor. Ancak Crystal Palace seçeneklerini değerlendirirken, Frank'in Kuzey Londra'da yaşadığı zorluklar endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

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Sage'in yerine geçmeye en yakın aday Frank

Palace'ın bir sonraki teknik direktörü olarak Frank'i göreve getirmeyi değerlendirdiği bildiriliyor. Eski Tottenham Hotspur teknik direktörü, Selhurst Park'ta Sage'in yerini almaya en yakın adaylardan biri olarak öne çıkıyor. Crystal Palace yönetimi, Fransız teknik direktörün performansından endişe duyuyor ve son sonuçlar üzerindeki baskıyı artırdı.

Football Insider'a göre Frank, kulüpteki etkili isimler tarafından hâlâ büyük saygı görüyor. Premier League deneyimi de Palace'ın teknik direktör değişikliğine gitmesi hâlinde onu cazip bir seçenek hâline getirebilir.

Brentford'daki başarısı Frank'i Palace için cazip kılıyor

Frank, Şubat ayında Tottenham'dan ayrıldığından beri görev yapmıyor. Ancak Brentford'daki başarıları, İngiliz futbolunda takdir toplamaya devam ediyor. Brentford'u Premier League'e taşıdı ve nispeten kısıtlı kaynaklarına rağmen en üst ligde rekabetçi bir takım hâline gelmesine yardımcı oldu.

Palace seçeneklerini değerlendirirken Frank'in oyuncu geliştirme ve organize bir takım kurma becerisi cazip gelebilir. İngiltere'nin en üst ligindeki teknik direktörlük deneyimi de zorlu bir dönemde daha fazla istikrar sağlayabilir.

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Palace seçeneklerini değerlendirirken Dyche ve Edwards da adaylar arasında

Ancak Frank'in Tottenham'daki hayal kırıklığı yaratan dönemi endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Palace, Sage'i göreve getirmeden önce Danimarkalı teknik direktörü değerlendirmişti. Karar vericilerin, bu kez doğru isim olup olmadığını dikkatle değerlendirdiği bildiriliyor. Frank tek aday da değil; Sean Dyche ve Rob Edwards da olası alternatifler olarak öne çıkıyor.

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Crystal Palace'ın, Frank'in Brentford'daki başarısını Londra'nın kuzeyinde yaşadığı zorluklarla birlikte değerlendirmesi gerekecek. Şu anda bir takım çalıştırmaması görüşmeleri nispeten kolaylaştırabilir, ancak Palace'ın önce Sage ile yollarını ayırmaya hazır olup olmadığına karar vermesi gerekiyor.

Frank ve Sage'i neler bekliyor?

Frank'in doğru fırsat çıktığında Premier League'de teknik direktörlüğe dönmek istediği bildiriliyor. Palace görevi ona itibarını yeniden kazanma fırsatı sunabilir.

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Kulüp şimdilik seçeneklerini değerlendirmeye devam ediyor. Ancak Sage'in aldığı sonuçlar iyileşmezse Frank, önümüzdeki haftalarda görev için güçlü bir aday hâline gelebilir.



