Crystal Palace, cumartesi günü Tottenham deplasmanında aldığı 2-0’lık yenilgide Jean-Philippe Mateta’nın gördüğü doğrudan kırmızı karta itiraz etti. Fransa millî takım oyuncusu, Micky van de Ven’e kramponlarının tabanı önde yaptığı müdahale nedeniyle üç maç men cezasıyla karşı karşıya. Liverpool’un pazar günü Selhurst Park’a konuk olacağı düşünülürse, Mateta’nın yokluğu baskı altındaki Crystal Palace teknik direktörü Pierre Sage için yeni bir darbe olacak.

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Palace, Mateta'nın müdahalesinin kasıtsız olduğunu savunuyor

Palace, Mateta'ya gösterilen kırmızı karta itiraz etti. Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki maçın 13. dakikasında oyundan atılan forvet, sahipsiz bir top için mücadele ederken kramponunun dişleri önde olacak şekilde Van de Ven'e temas etti. Hakem Michael Oliver başlangıçta Mateta'ya sarı kart gösterdi.

VAR hakemi Jarred Gillett'ın kendisini monitöre davet etmesinin ardından Oliver kararını kırmızı karta çevirdi. Palace, Fransız oyuncunun gözünün topta olduğunu ve Van de Ven'in geldiğini görmediğini belirterek müdahalenin kasıtsız olduğunu savunuyor.

VAR'a göre müdahale, ağır faulün tüm kriterlerini karşılıyordu

Gillett, pozisyonla ilgili Oliver'a tavsiyede bulunurken görüşünü net biçimde ortaya koydu: “Temas noktası aşil tendonu, topa yakın bile değil. Hızla ve sert bir şekilde koşuyor; kramponunun dişleri rakibinin aşil tendonuna doğrudan temas ediyor. Bence ağır faulün tüm kriterlerini karşılıyor.”

Oliver daha sonra kararını stat anons sistemi üzerinden taraftarlara açıkladı: “İncelemenin ardından, Crystal Palace'ın 14 numaralı oyuncusunun krampon dişleriyle rakibinin aşil tendonuna tam ve güçlü bir şekilde temas ettiği görüldü. Nihai karar kırmızı kart.” Sky Sports'un Ref Watch programında Dermot Gallagher, Tim Sherwood ve Jay Boothroyd, pazartesi günü kararın doğru olduğu konusunda oybirliğine vardı.

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Mateta'nın cezası Sage'i forvet sıkıntısıyla karşı karşıya bırakacak

10 kişi kalan Palace, Tottenham Hotspur'a direnemedi. Archie Gray ve Jan Paul van Hecke'nin iki yarıda attığı goller, Tottenham Hotspur'a rahat bir galibiyet getirdi. Son altı Premier League maçında yalnızca bir galibiyet alabilen Palace, bu yenilgiyle düşme hattında kaldı.

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Görevini korumaya çalışan ve Mateta'nın arka adale sakatlığından dönüşüne daha yeni sevinen Sage için forvet oyuncusunu kaybetmek bir darbe daha olacak. Jorgen Strand Larsen ayak bileği sorunuyla forma giyemezken, Eddie Nketiah Palace'ın oynayabilecek tek forveti olacak.

Mateta ve Palace'ı şimdi ne bekliyor?

Ceza onanırsa Mateta, millî maç arasından önce pazar günü Liverpool'a karşı oynanacak iç saha maçının yanı sıra lige yeni yükselen Coventry ve Hull ile yapılacak kritik karşılaşmaları kaçıracak.

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Ancak Palace'ın Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ve Real Sociedad'ı ağırlayacağı maçlarda forma giyebilecek.