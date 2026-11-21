Crystal Palace, yeni teknik direktörü Thomas Frank'in eski forvetiyle yeniden çalışmak istemesi üzerine Al-Ahli'nin golcüsü Ivan Toney için ocak ayında transfer hamlesi yapmayı değerlendiriyor. Premier League'e dönmeye sıcak bakan 30 yaşındaki İngiltere millî oyuncusu, küme düşme tehlikesi yaşayan Palace'ın hücum arayışında gündeme geldi.

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Avrupa Şampiyonası hedefi dönüş isteğini güçlendiriyor

talkSPORT'a göre Palace, ligin son sırasına demir atmış kadroyu güçlendirmek için Frank'e gerekli kaynakları sağlama sözü verdikten sonra Toney'yi kış transfer dönemi için seçenek olarak belirledi. Daha önce Brentford'da Danimarkalı teknik direktörün yönetiminde oynayan forvet, İngiltere'nin 2028 Avrupa Şampiyonası kadrosuna girme şansını artırmak istiyor. Bu hedefi, kısa süre önce turnuvayla çakışan mahkeme tarihini değiştirememesiyle sekteye uğradı.

Golleriyle öne çıkan performansı dikkat çekiyor

Toney, 2024 yazında 40 milyon sterlinlik transferle Brentford'dan Suudi Arabistan'a gitti . Batı Londra'dan ayrılırken Premier League'de 85 maçta 36 gollük bir performansa sahipti. Al-Ahli'ye katıldığından beri hem ligde hem de kıtasal turnuvalarda gol üretimi daha da etkileyici bir düzeye ulaştı.

30 yaşındaki oyuncu, Suudi Pro Lig ekibiyle tüm kulvarlarda çıktığı yalnızca 109 maçta 87 gol atarak takımının üst üste iki AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğu kazanmasında kilit rol oynadı. Bu sezon da formunu sürdüren Toney, şimdiden 16 maçta 15 gol kaydetti. Ligdeki 10 maçta attığı 14 golle de gol krallığı yarışının zirvesinde yer alıyor.

Selhurst Park'ta hücum sıkıntısı

Toney'nin golcülüğü, Palace'ın bu sezon hücumda yaşadığı belirgin sorunlarla keskin bir tezat oluşturuyor. Güney Londra ekibi, Premier League'deki ilk 10 maçında yalnızca yedi puan topladı ve 10 gol attı. Bu maçların yarısında gol bulamazken son dört karşılaşmasında sadece bir kez fileleri havalandırabildi.

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Mevcut kadroda hiçbir oyuncu tüm kulvarlarda dört golden fazlasını atamadı. Geçen sezonun gol kralı Ismaila Sarr'ın sakatlığı nedeniyle aralık ayına kadar forma giyemeyecek olması da gol sıkıntısını ağırlaştırdı. Geçen sezon 19 gol atan Jean-Philippe Mateta da şu ana kadar tüm kulvarlarda yalnızca bir gol kaydederek zorlu bir sezon geçiriyor.

Coventry deplasmanıyla ligde kalma mücadelesi başlıyor

Kış transferleri gerçekleşmeden önce Frank, görevine cumartesi günü Palace'ın Coventry City ile karşılaşmak üzere CBS Arena'ya yapacağı deplasmanda başlayacak. Coventry City karşısında alınacak galibiyet, Palace'ı küme düşme hattından çıkaracak ve puan tablosunda rakibinin üzerine taşıyacak. Sarr dönene ve ocak ayı gelene kadar hücumda acil bir çözüm bulmak, Frank'in en önemli görevi olmaya devam edecek.