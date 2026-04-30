Crystal Palace, Conference League finaline bir adım kaldı. Londralılar, yarı finalin ilk maçında Shakhtar Donetsk'i 1-3 mağlup etti ve önümüzdeki hafta Perşembe günü kendi sahasında işi bitirebilir. Emmanuel Emegha'nın forma giydiği RC Strasbourg ise, Rayo Vallecano'ya karşı oynadığı ilk maçta 1-0 mağlup olduğu için zorlu bir mücadeleye çıkacak.

Shakhtar Donetsk - Crystal Palace 1-3

Çeyrek finalde AZ'yi eleyen Shakhtar, dramatik bir başlangıç yaptı. Maçın henüz 21. saniyesinde, Jean-Philippe Mateta'nın pasını alan Ismaïla Sarr, rakip savunmayı geçip topu uzak köşeye gönderdi: 0-1. Bu, Conference League tarihindeki en hızlı gol oldu.

Crystal Palace böylece harika bir başlangıç yaptı, ancak ilk yarının geri kalanında Shakhtar maçı domine etti. Ancak bu, bir golle sonuçlanmadı.

İkinci yarıya ise tam tersine Shakhtar harika bir başlangıç yaptı. 47. dakikada bir köşe vuruşu kafayla uzatıldı ve Oleh Ocheretko yakın mesafeden topu ağlara gönderdi: 1-1.

Konuk takım bir cevap aramaya başladı. Shakhtar kalecisi Dmytro Riznyk, Sarr ve Mateta'nın şutlarında yine mükemmel kurtarışlar yaptı, ardından Mateta da direğe çarptı. Uzun bir taç atışının ardından seken topu ağlara gönderen Daichi Kamada ile skor 1-2 oldu.

Bundan sonra Crystal Palace tekrar savunmaya geçti. Shakhtar, Alisson Santana'nın şutuyla (Dean Henderson kurtardı) denedi, ancak yedek ve eski FC Groningen forveti Jørgen Strand Larsen'in kontrataktan skoru 1-3'e getirmesini izlemek zorunda kaldı.

Rayo Vallecano - RC Strasbourg 1-0

Madrid'deki ilk yarı oldukça hayal kırıklığı yarattı. En dikkat çeken an, devre arasına yaklaşık on dakika kala, Pathé Ciss'in Strasbourg kaptanı Emmanuel Emegha'nın çenesine bir tokat atmasıyla yaşandı. Ciss, sarı kartla kurtuldu.

İkinci yarı başladıktan on dakika sonra nihayet gol geldi. Alexandre Zurawski, namı diğer Alemão, köşe vuruşunu kafayla ağlara gönderdi: 1-0. Florian Lejeune (iki kez) ve Andrew Omobamidele sayesinde her iki takım da daha sonra iyi fırsatlar yakaladı, ancak başka gol atılamadı.