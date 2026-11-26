Crystal Palace, Selhurst Park'ta Real Sociedad karşısında 2-1'lik zorlu bir geri dönüş galibiyeti aldı. Mamadou Sarr'ın golüyle geriye düşen Palace, son bölümde rakibinin 10 kişi kalmasını değerlendirerek maçı çevirdi.

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Selhurst Park'taki taktik mücadele, Avrupa futbolundaki iki farklı anlayışı karşı karşıya getirdi. Thomas Frank yönetimindeki Crystal Palace, hücum hattının fiziksel gücünden yararlanan, yüksek tempolu ve doğrudan kaleye yönelen bir oyun ortaya koymak istedi.

Amaç, orta blokta agresif pres ve hızlı geçişlerle konuk takımın ritmini bozmak, özellikle de yaratıcı orta saha oyuncularının forvetlere doğrudan pas atabileceği iç koridorları kullanmaktı.

Real Sociedad ise topa daha fazla sahip olup dizilişindeki esneklikle oyunun temposunu kontrol etme hedefiyle geldi. Pellegrino Matarazzo'nun ekibi, sahanın orta bölgesinde sayısal üstünlük kurarak Palace'ın savunma bloğunun yerleşimini bozmayı, rakibin kanat beklerini yerlerinden çıkarıp boşalan kanatları değerlendirmeyi amaçladı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın gidişatını, ikinci yarıdaki peş peşe taktik değişiklikler ve belirleyici bir kart kararı değiştirdi.

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Crystal Palace'ın taktik dizilişi

Thomas Frank, savunma sağlamlığını ve hızlı hücum geçişlerini ön planda tutan güçlü bir 4-4-2 sistemi kullandı. Oyun kurulurken dört savunmacı, Disasi, Canvot, Chilwell ve Richards, rakibin ilk pres hattını genişletmek için kanatlara açıldı. Dean Henderson ise ilk baskıyı aşmak üzere geriden oyun kurucu rolü üstlendi.

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Başta Ben Chilwell olmak üzere kanat beklerinden, Sociedad'ın beklerini geride tutmak için sahada ileri pozisyonlar almaları istendi. Böylece Palace, topa sahipken etkili biçimde 3-2-5 dizilişine geçti.

Savunma planı, belirli pres tetikleyicilerine dayanıyordu. Konuk takım orta çizgiyi geçtiğinde Palace 5-4-1'lik alçak bloğa çekilmeyi kabul ediyordu. Ancak top geriye veya Sociedad'ın beklerine oynandığında oyunculardan agresif pres yapmaları istendi. Will Hughes, üçlü savunmanın önünü kapatıp rakip ataklarını kesen savunma çapası görevini üstlenirken Kamada ve Nketiah, hatlar arasında top almayı hedefleyen iç koridor oyun kurucuları olarak oynadı.

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Topa sahip olma oranı yalnızca %43 olsa da plan açıktı: Baskıyı karşılamak ve mümkün olduğunca doğrudan hücum etmek. Sayısal denge değiştikten sonra konuk takımı hataya zorlayan Palace, bu yaklaşımın karşılığını ikinci yarıda aldı.

Real Sociedad'ın taktik dizilişi

Real Sociedad, topa uzun süre sahip olduğunda sık sık 4-2-2-2'ye veya 2-4-4'e dönüşen esnek bir 4-4-2 ile oynadı. Temel taktik hedefi, kısa ve üçgen paslarla Palace'ın orta bloğunu aşmaktı.

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Topa %57 oranında sahip olan Bask ekibi, Chilwell'in ve diğer kanat beklerinin arkasındaki boşlukları değerlendirmeye çalıştı. Sarr, hem kanatlardan doğrudan tehdit yaratarak hem de Oyarzabal'a destek vermek için içeri kat ederek bu planın merkezinde yer aldı.

Sociedad savunmada, Palace'ın yaratıcı oyuncularını karşısında tutmayı amaçlayan disiplinli bir alan markajı uyguladı. İlk bir saatte oldukça etkiliydi: Palace'ın toplam 16 şutundan yalnızca dördü kaleyi buldu. 66. dakikada gelen golü de bu yerleşim üstünlüğünün doğrudan sonucuydu. Sabırlı hücumlarla fırsat aradıkları bir bölümün ardından Sarr fileleri buldu.

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Ancak bu taktik düzenin işlemesi, kanatlardaki boşlukları kapatmak için sahada tam kadro kalmalarına bağlıydı. J. Martin 72. dakikada ikinci sarı karttan oyundan atılınca Palace'ı uzun süre zorlayan karmaşık savunma rotasyonları bozulmaya başladı. Sociedad, ev sahibinin doğrudan hücumlarına karşı savunmasız kaldı.

Taktik satranç

Belirleyici taktik mücadele, Palace'ın çok çalışan orta sahasının Sociedad'ın teknik üstünlüğünü durdurmaya uğraştığı merkezde yaşandı. Matarazzo, takımının 19 şut çekip yedisinde kaleyi bulmasıyla da görüldüğü gibi, kolektif hareketlerle tehlikeli fırsatlar yaratarak ilk 70 dakikada bu mücadeleyi kazanıyor görünüyordu.

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Palace, konuk takımın sıkı savunma düzenini aşmakta zorlandığı için sık sık uzaktan şut çekmek zorunda kaldı. Şutlarının 12'si kaleyi bulmadı.

Kırılma noktası, taktik bir hamle değil, disiplin hatasıydı. Martin'in 72. dakikada gördüğü ikinci sarı kart, Sociedad'ı savunmasını acilen yeniden düzenlemeye zorladı. Sahanın genişliğini kapatacak bir oyuncusu eksilen Bask ekibi, önde presini artık sürdüremiyordu.

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Oyunun yön değiştirdiğini hemen fark eden Frank, oyuncularını tempoyu artırıp boşlukları değerlendirmeye teşvik etti. Kırmızı karttan yalnızca bir dakika sonra kazanılan penaltıyı Jean Mateta gole çevirerek skoru eşitledi ve psikolojik üstünlüğü tamamen ev sahibine taşıdı.

Maç içindeki hamleler

Her iki teknik direktör de değişiklik yapmakta gecikmedi, ancak amaçları birbirinden oldukça farklıydı. Frank'ın 57. dakikada Dwight McNeil'i oyuna alması isabetli bir hamle oldu. Nketiah'ın yerine giren McNeil, pasları ve çalışma temposuyla oyuna farklı bir boyut kattı; 82. dakikada da galibiyet golünü attı. Bu değişiklik, konuk takım yoruldukça Palace'ın hücumlarını daha etkili biçimde sürdürmesini ve şut sayısını gerçek bir tehdide dönüştürmesini sağladı.

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Matarazzo ise kırmızı kart ve beraberlik golünün ardından gelişmelere yanıt veren değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Aksayan savunma hattını güçlendirmek ve orta sahada yeniden bir ölçüde kontrol sağlamak için Igor Zubeldia ile Sergio Gomez'i oyuna aldı. Ancak o aşamada maçın taktik düzeni bozulmuştu. Palace'ın 80. dakikada Jorgen Larsen ve Tyrick Mitchell'ı oyuna almak da dahil olmak üzere son bölümde yaptığı değişiklikler, kanat oyununa yeni bir enerji kattı.

Bu son taktik hamle, Palace'ın Sociedad'ın alçak blokta direnme çabasını aşmasını sağladı ve Dwight McNeil'in geç gelen golüyle sonuçlandı. Palace, son on dakikada 3-4-3'ten neredeyse kalıcı bir 3-2-5'e geçerek hücum bölgesindeki sayısal üstünlüğüyle 10 kişilik Sociedad'a baskın çıktı.

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Sonuç

Sonuçta mücadeleyi, Palace'ın maçın koşullarındaki değişimi değerlendirme becerisi belirledi. Real Sociedad, %57'lik topa sahip olma oranıyla oyunu yönlendirip Sarr'ın golüyle öne geçerek maçın büyük bölümünde taktik açıdan üstün olsa da Martin'in atılması bütün düzeni değiştirdi.

Frank'ın Dwight McNeil'i oyuna alıp son 20 dakikada daha hücumcu bir dizilişe yönelmesi, konuk takımın sayısal dezavantajını değerlendirmesini sağladı. 2-1'lik galibiyet, taktik dengenin Palace lehine dönmesinin ardından takımın doğrudan hücum anlayışının ve fırsatları etkili biçimde değerlendirmesinin sonucuydu.