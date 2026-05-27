Crystal Palace - Rayo Vallecano yayını: TV kanalı ve çevrimiçi canlı yayınlar

Crystal Palace ile Rayo Vallecano arasındaki Conference League Finali, Hollanda'da Ziggo üzerinden izlenebilir. Aşağıda mevcut izleme ve yayın seçeneklerini bulabilirsiniz.

Takım haberleri ve kadrolar

Crystal Palace'ta teknik direktör Oliver Glasner'in, kalede Dean Henderson'ı, savunmada ise Maxence Lacroix, Jaydee Canvot ve Nathaniel Clyne'ı içeren bir kadro kurması bekleniyor. Ismaila Sarr ve Tyrick Mitchell kanatlarda yer alırken, Daniel Munoz, Adam Wharton ve Daichi Kamada orta sahada görev alacak. Forvette Glasner, Yeremy Pino ve Jean-Philippe Mateta'ya güveniyor. Chris Richards ve Edward Nketiah sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak.

Rayo Vallecano'nun kalesinde Dani Cárdenas'ın yer alması bekleniyor. Savunma hattında Pathé Ciss, Florian Lejeune, Pep Chavarría ve Iván Balliu yer alıyor. Orta saha ve forvette teknik direktör Iñigo Pérez, Jorge de Frutos, Óscar Valentín, Álvaro García, Isi Palazón, Unai López ve Alexandre Zurawski'ye güveniyor. Luiz Felipe, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan tek isim.

Son dönemdeki form durumu

Crystal Palace, Premier League sezonunun inişli çıkışlı bir son döneminin ardından finale yaklaşıyor. Son beş maçta kulüp bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Bu serideki tek galibiyet, Palace'ın finale yükselmesini sağlayan Conference League'de Shakhtar Donetsk'e karşı 2-1'lik zaferdi. Ligde ise sonuçlar beklenenin altında kaldı: Manchester City'ye karşı 3-0'lık mağlubiyet ve şampiyon Arsenal'e karşı 2-1'lik ev sahibi yenilgisi, Palace'ın son haftalarda Premier League'de en iyi performansını sergilemediğini ortaya koyuyor.

Rayo Vallecano'nun durumu ise çok daha iyi. Madrid ekibi son beş maçının üçünü kazandı; bunların en önemlileri Villarreal'e karşı 2-0'lık galibiyet ve en son maçları olan Deportivo Alavés deplasmanında 1-2'lik zaferdi. Conference League'de Rayo, Strasbourg'u 1-0 yendi ve takım son beş maçta sadece dört gol yedi, bu da Pérez'in takımının savunma istikrarını vurguluyor.

Karşılaşmalar

Veri setinde Crystal Palace ve Rayo Vallecano arasında daha önceki karşılaşmalar bulunmamaktadır. Bu nedenle Çarşamba günü, iki kulüp arasında en üst düzeyde oynanacak ilk resmi maç olacaktır.

Sıralama

Conference League sıralamasında Rayo Vallecano beşinci, Crystal Palace ise onuncu sırada yer aldı. Ancak finalde bu sıralama artık geçerli değil: her iki kulüp de kazanılabilecek tek ödül için tarafsız sahada mücadele edecek.