Crystal Palace Mostafa Mohamed'i takip edecek

Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın Alanyaspor maçıyla beraber Galatasaray'ın yeni golcüsü Mostafa Mohamed'i izlemeye başlayacağı iddia edildi

Galatasaray devre arasında Mostafa Mohamed'i Mısır'ın Zamalek Kulübü'nden zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Genç oyuncu kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri çekmişti.

Mostafa Mohamed, Avrupalı kulüplerin de dikkatini çekti. Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Galatasaray'ın Süper Lig'de bu hafta oynayacağı Alanyaspor maçından itibaren tüm maçlarına scout göndererek 23 yaşındaki oyuncuyu takip edecek.

Neden Crystal Palace?

İngiltere Premier Ligi'nde 14. sırada yer alan Crystal Palace, 24 haftada yalnızca 27 gol atabildi. Forvet oyuncularından beklenen verimi alamayan İngiliz ekibinin sezon sonunda forvet hattına önemli ölçüde yatırım yapması bekleniyor.

Crystal Palace'ı 73 yaşındaki İngiliz menajer Roy Hodgson yönetiyor. Hodgson, 2017 / 2018 sezonunun 5. haftasında Frank de Boer'in yerine göreve getirilmişti.

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