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Crystal Palace - Manchester City Premier League ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Crystal Palace - M.City
Premier Lig
Crystal Palace
M.City

Crystal Palace ile Manchester City'nin Premier League'deki maçına kapsamlı ön bakış. Selhurst Park'taki cuma gecesi mücadelesi öncesinde açılış haftasının sonuçlarını, son form durumunu ve öne çıkan başlıkları inceliyoruz.

Crystal Palace - Manchester City: Maç detayları

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Premier Lig - Hafta 2
Selhurst Park

Crystal Palace ile Manchester City, 28 Ağustos 2026'da saat 19.00 GMT'de (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

FBL-ENG-PR-EVERTON-CRYSTAL PALACEGetty Images

2. hafta için Londra ışıkları

Crystal Palace, 2. haftada Selhurst Park'ta cuma gecesi ışıkları altında Manchester City'yi konuk ederek iç sahaya dönüyor. İlk hafta birbirinden farklı sonuçlar alan Palace, coşkulu iç saha atmosferini kullanarak City'nin ritmini bozmayı ve bu sezondaki ilk puanlarını almayı hedefliyor. Konuk ekip açısından ise Güney Londra'ya yapılacak cuma yolculuğu, deplasmanda galibiyet istikrarı oluşturmak ve puan tablosunun üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırmak adına erken bir fırsat sunuyor.

Everton v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images

Palace, Everton yenilgisinin ardından iç sahada tepki arıyor

Pierre Sage'in Palace'ı, 1. haftada Hill Dickinson Stadium'da Everton deplasmanında alınan zorlu 2-0'lık mağlubiyetin ardından cuma gecesi toparlanmakta kararlı. Palace, Kiernan Dewsbury-Hall ve Thierno Barry'nin ilk yarıda attığı gollerle geriye düştü ve ikinci yarıdaki hücum odaklı oyuncu değişikliklerine rağmen baskı üretse de bunu değerlendiremedi. Selhurst Park'a dönen Sage, takımın savunma yapısını geliştirmeye ve Jean-Philippe Mateta, Daichi Kamada ile Adam Wharton'a güvenerek hızlı geçişlerle City savunmasını hazırlıksız yakalamaya çalışacak.

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Manchester City'nin Bournemouth karşısındaki geç geri dönüş zaferi

Enzo Maresca'nın Manchester City'si, 23 Ağustos'ta Etihad Stadyumu'nda AFC Bournemouth'a karşı alınan dramatik 2-1'lik geri dönüş galibiyetinin ardından gerçek bir geç maç momentumu taşıyarak Londra'ya geliyor. Marcus Tavernier ilk yarıda konuk ekibi öne geçirdikten sonra City, son 15 dakikalık bölümde yoğun baskı kurdu. Savunmacı Marc Guéhi, eski kulübüne karşı 83. dakikada skoru eşitledi, Joško Gvardiol ise 90. dakikada attığı golle üç puanı getirdi. City, Erling Haaland ve Phil Foden'ın merkezde hücuma liderlik etmesiyle bu durmak bilmeyen ruhu Güney Londra'ya taşımaya çalışacak.

İkili rekabet: City üstünlüğü, Selhurst zorluğuyla buluşuyor

Tarihsel olarak Manchester City bu eşleşmede üstün taraf oldu ve Mayıs 2026'daki son lig buluşmasında Antoine Semenyo, Omar Marmoush ve Savinho'nun golleriyle 3-0 kazandı. Ancak Selhurst Park'taki karşılaşmalar, City orta sahası için çoğu zaman fiziksel açıdan zorlu geçti ve Palace tarihsel olarak hızlı kontrataklarla etkili oldu. İki tarafı ayıran taktik farkların çok ince olduğu bu eşleşmede, cuma günkü mücadele her iki teknik direktörün rotasyon stratejilerini ve sezon başı fiziksel durumunu test etmeyi vaat ediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Richards, Tomiyasu; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; McNeil, Nketiah; Mateta

Manchester City: Donnarumma; Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol; Kovacic, Guehi; Foden, O'Reilly, Semenyo; Haaland

Takım haberleri ve kadrolar

Crystal Palace vs M.City Muhtemel kadrolar

3-4-2-1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Diziliş
M.City crest
M.City
MCI
4-2-3-1
1D. Henderson6J. Canvot30O. Mingueza26C. Richards18D. Kamada9E. Nketiah11D. McNeil2D. Munoz20A. Wharton3T. Mitchell14J. Mateta1G. Donnarumma45A. Khusanov82R. Lewis24J. Gvardiol3R. Dias8M. Kovacic47P. Foden33N. O'Reilly6M. Guehi42A. Semenyo9E. Haaland
M.City crest
M.City
MCI
3-4-2-1
Crystal Palace

İlk 11

M.City

Teknik direktör

  • P. Sage
  • E. Maresca

Crystal Palace teknik direktörü Pierre Sage'in kadrosunda kesin olarak forma giyemeyecek bir isim var; savunmacı Chadi Riad sakat olarak listeleniyor. Ev sahibi ekipte herhangi bir ceza durumu bulunmuyor ve maçın başlama vuruşu öncesinde olası bir ilk 11 doğrulanmış değil. Güncellemeler maç saatine yaklaştıkça eklenecek.

Manchester City menajeri Enzo Maresca iki sakatlık sorunuyla uğraşıyor. Jeremy Doku ve Elliot Anderson'ın ikisi de forma giyemeyecek oyuncular arasında listeleniyor. Anderson'ın fiziksel durumu, Bournemouth maçında erken oyundan çıkmasının ardından dikkat çekmişti, ancak Maresca Nottingham Forest'tan 116 milyon sterlinlik transferinin ardından orta sahanın durumuna ilişkin endişeleri hafifletmeye çalıştı. Konuk ekip kadrosunu etkileyen herhangi bir ceza yok ve bu aşamada doğrulanmış muhtemel bir ilk 11 açıklanmadı.

Form durumu

CRY

CRY - Form

RCL
K3-0
ULA
K3-1
FUL
K1-2
SCF
K3-0
EVE
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5
MCI

MCI - Form

INT
K1-1
KLA
K1-3
ATM
K3-1
ARS
K3-0
BOU
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Crystal Palace, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet ve iki yenilgi aldı; bu serideki tek resmi sonucu ise 22 Ağustos'ta Everton'a karşı aldığı 2-0'lık Premier League yenilgisi oldu. Palace ayrıca 15 Ağustos'ta sezon öncesi hazırlık maçında Freiburg'a 3-0 kaybetti. İki galibiyetini hazırlık maçlarında alan ekip, 7 Ağustos'ta Fulham deplasmanında 2-1 kazandı ve 31 Temmuz'da Al-Ula FC'yi 3-1 yendi, ancak temmuz sonunda Lens'e de 3-0 mağlup oldu. Palace bu beş maçta beş gol attı ve sekiz gol yedi.

Manchester City, son beş maçında üç galibiyet ve iki yenilgiyle geliyor. Son karşılaşmasında 23 Ağustos'ta Bournemouth'u dramatik şekilde 2-1 mağlup ederek Premier League'de galip geldi. Bundan önce City, 16 Ağustos'ta Community Shield'da Arsenal'e 3-0 kaybetti. 9 Ağustos'ta hazırlık maçında Atletico Madrid'i 3-1 yendi, 5 Ağustos'ta ise K-League All Stars takımını 3-1 mağlup etti, ancak sezon öncesinin daha erken bölümünde Inter ile 1-1 berabere kaldı. City bu beş maçta 10 gol attı ve altı gol yedi.

İkili rekabet karnesi

Kafa Kafaya

Crystal PalaceÇizimM.City
1
1
3
Premier Lig
M.City badge
M.City
MCI
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
MS
Premier Lig
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
M.City badge
M.City
MCI
3
MS
FA Kupası
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
M.City badge
M.City
MCI
0
MS
Premier Lig
M.City badge
M.City
MCI
5
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
MS
Premier Lig
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
M.City badge
M.City
MCI
2
MS
5Attığı Gol13
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı2/5

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma 13 Mayıs 2026'da oynandı ve Manchester City, Premier League'de Etihad Stadyumu'nda Crystal Palace'ı 3-0 yendi. Son beş karşılaşmaya bakıldığında City, Palace'ın bir galibiyetine karşılık dört galibiyetle açık bir üstünlüğe sahip ve bu seride beraberlik çıkmadı. Palace'ın tek galibiyeti ise 17 Mayıs 2025'te FA Cup'ta geldi; Selhurst Park'ta City'yi 1-0 mağlup etti. Bu veri setindeki diğer üç Premier League buluşması ise Aralık 2025'te Selhurst Park'ta City'nin deplasmanda 3-0 kazandığı maç, Nisan 2025'te Etihad'da City'nin 5-2 kazandığı maç ve Aralık 2024'te Selhurst Park'ta 2-2 berabere biten maç oldu.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
K
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
K
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
K
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
K
5
Hull CityHull CityHUL
110020+23
K
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
K
7
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
K
8
M.CityM.CityMCI
110021+13
K
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
K
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
B
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
B
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
K
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
K
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
K
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
K
17
M. UnitedM. UnitedMUN
100102-20
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
K
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
K
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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