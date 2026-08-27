Crystal Palace - Manchester City: Maç detayları

Premier Lig - Hafta 2 28 Ağu 2026 - 15:00 Selhurst Park

Crystal Palace ile Manchester City, 28 Ağustos 2026'da saat 19.00 GMT'de (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

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2. hafta için Londra ışıkları

Crystal Palace, 2. haftada Selhurst Park'ta cuma gecesi ışıkları altında Manchester City'yi konuk ederek iç sahaya dönüyor. İlk hafta birbirinden farklı sonuçlar alan Palace, coşkulu iç saha atmosferini kullanarak City'nin ritmini bozmayı ve bu sezondaki ilk puanlarını almayı hedefliyor. Konuk ekip açısından ise Güney Londra'ya yapılacak cuma yolculuğu, deplasmanda galibiyet istikrarı oluşturmak ve puan tablosunun üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırmak adına erken bir fırsat sunuyor.

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Palace, Everton yenilgisinin ardından iç sahada tepki arıyor

Pierre Sage'in Palace'ı, 1. haftada Hill Dickinson Stadium'da Everton deplasmanında alınan zorlu 2-0'lık mağlubiyetin ardından cuma gecesi toparlanmakta kararlı. Palace, Kiernan Dewsbury-Hall ve Thierno Barry'nin ilk yarıda attığı gollerle geriye düştü ve ikinci yarıdaki hücum odaklı oyuncu değişikliklerine rağmen baskı üretse de bunu değerlendiremedi. Selhurst Park'a dönen Sage, takımın savunma yapısını geliştirmeye ve Jean-Philippe Mateta, Daichi Kamada ile Adam Wharton'a güvenerek hızlı geçişlerle City savunmasını hazırlıksız yakalamaya çalışacak.

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Manchester City'nin Bournemouth karşısındaki geç geri dönüş zaferi

Enzo Maresca'nın Manchester City'si, 23 Ağustos'ta Etihad Stadyumu'nda AFC Bournemouth'a karşı alınan dramatik 2-1'lik geri dönüş galibiyetinin ardından gerçek bir geç maç momentumu taşıyarak Londra'ya geliyor. Marcus Tavernier ilk yarıda konuk ekibi öne geçirdikten sonra City, son 15 dakikalık bölümde yoğun baskı kurdu. Savunmacı Marc Guéhi, eski kulübüne karşı 83. dakikada skoru eşitledi, Joško Gvardiol ise 90. dakikada attığı golle üç puanı getirdi. City, Erling Haaland ve Phil Foden'ın merkezde hücuma liderlik etmesiyle bu durmak bilmeyen ruhu Güney Londra'ya taşımaya çalışacak.

İkili rekabet: City üstünlüğü, Selhurst zorluğuyla buluşuyor

Tarihsel olarak Manchester City bu eşleşmede üstün taraf oldu ve Mayıs 2026'daki son lig buluşmasında Antoine Semenyo, Omar Marmoush ve Savinho'nun golleriyle 3-0 kazandı. Ancak Selhurst Park'taki karşılaşmalar, City orta sahası için çoğu zaman fiziksel açıdan zorlu geçti ve Palace tarihsel olarak hızlı kontrataklarla etkili oldu. İki tarafı ayıran taktik farkların çok ince olduğu bu eşleşmede, cuma günkü mücadele her iki teknik direktörün rotasyon stratejilerini ve sezon başı fiziksel durumunu test etmeyi vaat ediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Richards, Tomiyasu; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; McNeil, Nketiah; Mateta

Manchester City: Donnarumma; Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol; Kovacic, Guehi; Foden, O'Reilly, Semenyo; Haaland

Takım haberleri ve kadrolar

Crystal Palace teknik direktörü Pierre Sage'in kadrosunda kesin olarak forma giyemeyecek bir isim var; savunmacı Chadi Riad sakat olarak listeleniyor. Ev sahibi ekipte herhangi bir ceza durumu bulunmuyor ve maçın başlama vuruşu öncesinde olası bir ilk 11 doğrulanmış değil. Güncellemeler maç saatine yaklaştıkça eklenecek.

Manchester City menajeri Enzo Maresca iki sakatlık sorunuyla uğraşıyor. Jeremy Doku ve Elliot Anderson'ın ikisi de forma giyemeyecek oyuncular arasında listeleniyor. Anderson'ın fiziksel durumu, Bournemouth maçında erken oyundan çıkmasının ardından dikkat çekmişti, ancak Maresca Nottingham Forest'tan 116 milyon sterlinlik transferinin ardından orta sahanın durumuna ilişkin endişeleri hafifletmeye çalıştı. Konuk ekip kadrosunu etkileyen herhangi bir ceza yok ve bu aşamada doğrulanmış muhtemel bir ilk 11 açıklanmadı.

Form durumu

Crystal Palace, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet ve iki yenilgi aldı; bu serideki tek resmi sonucu ise 22 Ağustos'ta Everton'a karşı aldığı 2-0'lık Premier League yenilgisi oldu. Palace ayrıca 15 Ağustos'ta sezon öncesi hazırlık maçında Freiburg'a 3-0 kaybetti. İki galibiyetini hazırlık maçlarında alan ekip, 7 Ağustos'ta Fulham deplasmanında 2-1 kazandı ve 31 Temmuz'da Al-Ula FC'yi 3-1 yendi, ancak temmuz sonunda Lens'e de 3-0 mağlup oldu. Palace bu beş maçta beş gol attı ve sekiz gol yedi.

Manchester City, son beş maçında üç galibiyet ve iki yenilgiyle geliyor. Son karşılaşmasında 23 Ağustos'ta Bournemouth'u dramatik şekilde 2-1 mağlup ederek Premier League'de galip geldi. Bundan önce City, 16 Ağustos'ta Community Shield'da Arsenal'e 3-0 kaybetti. 9 Ağustos'ta hazırlık maçında Atletico Madrid'i 3-1 yendi, 5 Ağustos'ta ise K-League All Stars takımını 3-1 mağlup etti, ancak sezon öncesinin daha erken bölümünde Inter ile 1-1 berabere kaldı. City bu beş maçta 10 gol attı ve altı gol yedi.

İkili rekabet karnesi

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma 13 Mayıs 2026'da oynandı ve Manchester City, Premier League'de Etihad Stadyumu'nda Crystal Palace'ı 3-0 yendi. Son beş karşılaşmaya bakıldığında City, Palace'ın bir galibiyetine karşılık dört galibiyetle açık bir üstünlüğe sahip ve bu seride beraberlik çıkmadı. Palace'ın tek galibiyeti ise 17 Mayıs 2025'te FA Cup'ta geldi; Selhurst Park'ta City'yi 1-0 mağlup etti. Bu veri setindeki diğer üç Premier League buluşması ise Aralık 2025'te Selhurst Park'ta City'nin deplasmanda 3-0 kazandığı maç, Nisan 2025'te Etihad'da City'nin 5-2 kazandığı maç ve Aralık 2024'te Selhurst Park'ta 2-2 berabere biten maç oldu.