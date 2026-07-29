Crystal Palace, 2026/27 Premier League sezonunun açılışındaki zorlu iç saha sınavında, son 10 sezonun her birini ilk 3 içinde tamamlayan Manchester City ile 28 Ağustos Cuma günü Selhurst Park'ta karşılaşacak. Bu cuma gecesi oynanacak bu heyecan dolu maç için biletinizi bugünden ayırtabilirsiniz.

Pierre Sage, son derece başarılı Oliver Glasner'dan görevi devralmasının ardından ilk kez Palace'ı iç sahada sahaya çıkaracak ve olumlu bir performans umut edecek. Son dönemde iki takım arasındaki bazı karşılaşmalar önemli ölçüde City'nin lehine geçmiş olsa da Palace, Mayıs 2025'te FA Cup'ı kazanırken Wembley'de aldığı sürpriz galibiyetin güzel anılarını hâlâ taşıyor olacak.

Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca, Chelsea menajeri olarak görev yaptığı dönemden bu yana başkentte ilk kez bir maçı yönetecek. Bu 18 aylık dönemde Palace'a karşı çıktığı üç maçta da kazanmanın yolunu bulamadı ve bu karşılaşmaların her biri beraberlikle sonuçlandı.

GOAL, Crystal Palace-Manchester City maçı için biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, bilet temini hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Crystal Palace-Manchester City Premier League maçı ne zaman?

Crystal Palace-Manchester City maçı, 28 Ağustos Cuma günü Londra'daki Selhurst Park'ta BST 20.00'de başlayacak.

Premier Lig - Hafta 2 28 Ağu 2026 - 15:00 Selhurst Park

Crystal Palace-Manchester City Premier League bileti nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları aracılığıyla yönetiliyor.

Küresel çapta çok yüksek talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (oylama sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığına dayalı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele oylama kuraları aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen bir zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maç tükenirse, oylamada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyat üzerinden satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yapılmaz.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Crystal Palace-Manchester City Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti; ev sahibi kulübe, oturma konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak geniş ölçüde değişiklik gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu; Yetişkin, Genç (genellikle 18 veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Senior kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırır (ör. Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahiptir.

Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt katman koltuklar premium fiyatlandırmaya sahipken, kalelerin arkasındaki üst katman koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: İç saha biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin oylama kuralarına veya yeniden satış değişimlerine katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve erişilebilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmen uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da bunlar dünya sporundaki edinilmesi en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca maksimum sadakat puanına sahip en üst düzey kombine sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına ulaşmaz.

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