Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda? (19 Ekim 2019) Canlı yayın var mı?
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Manchester City, Premier Lig'İn 9. haftasında Crystal Palace'a konuk olacak.
Pep Guardiola'nın öğrencileri, sezona 8'de 8 ile başlayan lider Liverpool'un 8 puan gerisinde yer alıyor.
19 Ekim Cumartesi günü saat 19:30'da başlayacak olan mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Crystal Palace: Guaita; Ward, Cahill, Kelly, Van Aanholt; Zaha, McArthur, Milivojevic, Kouyate, Schlupp; Ayew
Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko; David Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Aguero, Sterling
Maç öncesi Opta notları:
- Crystal Palace, Nisan 2014'ten bu yana Manchester City'yi konuk ettiği dört Premier Lig maçını kazanamadı (1B 3M).
- Londra'da çıktığı son 10 Premier Lig maçının dokuzunu kazanan Manchester City, sadece Aralık 2018'de Chelsea'ye mağlup oldu.
- Crystal Palace, Mayıs 2018'den bu yana Premier Lig'de ilk kez üst üste üç galibiyet almak için sahaya çıkıyor.
- Deplasmanda çıktığı son 11 lig maçının 10'unu kazanan Manchester City (1M), son 15 dış saha karşılaşmasında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.
- Manchester City forveti Sergio Agüero'nun Anfield'ın (7) ardından en fazla maça çıkıp gol atamadığı stat Selhurst Park (6).