Crystal Palace, 2026/27 Premier League sezonunun açılış iç saha maçında zorlu bir sınavla karşı karşıya. Son 10 sezonun her birini ilk 3 içinde tamamlayan Manchester City ile 28 Ağustos Cuma günü Selhurst Park'ta karşılaşacak olan Palace için biletlerinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Pierre Sage, son derece başarılı Oliver Glasner'dan görevi devralmasının ardından ilk kez iç sahada takımının başında sahaya çıkacak ve olumlu bir performans görmeyi umacak. Son dönemdeki bazı karşılaşmalarda ikili rekabet belirgin şekilde City lehine gelişmiş olsa da Crystal Palace, Mayıs 2025'te FA Cup'ı kazanırken Wembley'de aldığı sürpriz galibiyeti hâlâ memnuniyetle hatırlayacaktır.

Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca, Chelsea menajeri olduğu dönemden bu yana ilk kez başkentte bir maçı yönetecek. Söz konusu 18 aylık dönemde Palace'a karşı oynadığı üç maçta galibiyet formülünü bulamadı ve bu karşılaşmaların tamamı berabere sonuçlandı.

Biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar tutacağı da dahil olmak üzere Crystal Palace - Manchester City maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Crystal Palace - Manchester City Premier League maçı ne zaman?

Crystal Palace - Manchester City maçı, 28 Ağustos Cuma günü Londra'daki Selhurst Park'ta BST ile 20.00'de başlayacak.

Premier Lig - Hafta 2 28 Ağu 2026 - 15:00 Selhurst Park

Crystal Palace - Manchester City Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve hospitality paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar her kulübün resmî bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Küresel ölçekteki yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve tamamen dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Sezonluk kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmî kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen süre içinde kayıt yaptırır.

Resmî bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmî Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatıyla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yapılmaz.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Crystal Palace - Manchester City Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti; ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine göre büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp; Yetişkin, Genç (genellikle 18 veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorileri için kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.

Koltuk konumu: Orta bölüm yan tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırmaya sahiptir; kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar ise daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmî üyelik gerekliliği: İç saha biletlerini nominal fiyatla satın almak için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmî Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmen uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da küresel sporda ulaşılması en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına düşmez.

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