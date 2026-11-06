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Crystal Palace-Liverpool Premier Lig maç önü: Yaralı Liverpool, yeniden canlanan Selhurst'ün zorlu atmosferine göğüs geriyor

Crystal Palace - Liverpool
Premier Lig
Crystal Palace
Liverpool

Arsenal ve Fenerbahçe karşısında alışılmadık savunma zaaflarını gözler önüne seren üst üste yenilgilerle sarsılan Liverpool, ligdeki şampiyonluk yarışında yeniden ivme kazanmak için pazar günü Selhurst Park'ta, perşembe günü Hoffenheim karşısında Avrupa'da aldığı galibiyetle moral bulan Crystal Palace'a konuk olacak.

Crystal Palace-Liverpool: Maç bilgileri

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Premier Lig - Hafta 10
Selhurst Park

Savunmada çözüm arayışı ve Selhurst Park'ta pusu

Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Pazar öğleden sonra Güney Londra'da oynanacak maç, ligdeki gidişatı düzeltmeye çalışan Andoni Iraola ve Pierre Sage için kritik bir taktik sınav olacak. Liverpool açısından geçen hafta, gerçekle sert bir yüzleşme getirdi: Anfield'da Arsenal ile çekişmeli geçen zirve mücadelesini 1-0 kaybettikten sonra çarşamba gecesi İstanbul'da da tökezleyen Liverpool, Fenerbahçe'ye 3-2 yenildiği Şampiyonlar Ligi maçında iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Bu, Liverpool'un Avrupa'da üst üste üç gol yediği üçüncü maç oldu ve Iraola'nın yüksek tempolu oyun düzeninde savunmadan hücuma geçişleri daha iyi kontrol etmesi yönündeki baskıyı artırdı. 

Crystal Palace FC Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Liverpool'un bu sarsıntılı dönemini sınamaya hazırlanan taraf ise Pierre Sage'in Crystal Palace'ı. Tottenham karşısında 13. dakikada kırmızı kart gören Jean-Philippe Mateta'nın üç maçlık cezasını çekmeye başlaması, Crystal Palace'ın ligdeki kötü gidişatını daha da zorlaştırıyor. Ancak perşembe gecesi Selhurst Park'ta TSG Hoffenheim'ı 1-0 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde zorlu bir galibiyet alan Palace, takım içindeki güveni önemli ölçüde artırdı.

Devamını oku: ‘Bu sürdürülebilir değil!’ Virgil van Dijk, Fenerbahçe karşısında yaşanan bir başka savunma kâbusunun ardından Liverpool'u sert biçimde uyardı

Takım haberleri ve kadrolar

Crystal Palace vs Liverpool Muhtemel kadrolar

3-4-2-1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Diziliş
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
D. HendersonD. HendersonC. RichardsC. RichardsA. DisasiA. DisasiJ. CanvotJ. CanvotT. MitchellT. MitchellD. KamadaD. KamadaA. WhartonA. WhartonY. PinoY. PinoO. MinguezaO. MinguezaD. McNeilD. McNeilE. GuessandE. GuessandA. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkJ. JacquetJ. JacquetR. AraujoR. AraujoM. KerkezM. KerkezA. Mac AllisterA. Mac AllisterC. GakpoC. GakpoB. BarcolaB. BarcolaT. NyoniT. NyoniF. WirtzF. WirtzA. IsakA. Isak
Liverpool crest
Liverpool
LIV
3-4-2-1
Crystal Palace

İlk 11

Liverpool

Teknik direktör

  • P. Sage
  • A. Iraola

Form durumu

CRY

CRY - Form

BJK
B2-2
NEW
K0-2
FUL
K0-1
TOT
K2-0
TSG
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5
LIV

LIV - Form

VIL
K4-3
BHA
K2-0
CHE
K1-1
ARS
K0-1
FB
K3-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

İkili rekabet

Kafa Kafaya

Crystal PalaceÇizimLiverpool
3
1
1
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
MS
Lig Kupası
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
MS
Premier Lig
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
MS
Community Shield
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
MS
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
MS
9Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
ArsenalArsenalARS
9801145+924
K
K
K
K
K
2
M.CityM.CityMCI
97022010+1021
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
9612247+1719
K
K
K
K
K
4
ChelseaChelseaCHE
95131915+416
K
K
K
K
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
9432119+215
K
K
K
K
K
6
BrentfordBrentfordBRE
9351169+714
K
B
K
B
K
7
EvertonEvertonEVE
934299013
K
K
K
B
K
8
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
93331413+112
K
K
K
K
K
9
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
93331010012
K
K
K
B
K
10
Aston VillaAston VillaAVL
93331013-312
B
K
K
B
K
11
Hull CityHull CityHUL
92521110+111
B
B
K
B
K
12
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
925298+111
K
B
B
K
B
13
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
93241215-311
K
K
K
K
K
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
93241418-411
B
B
K
K
K
15
FulhamFulhamFUL
9234911-29
B
K
K
K
B
16
Coventry CityCoventry CityCOV
9306916-79
K
K
K
K
K
17
M. UnitedM. UnitedMUN
91441015-57
K
K
B
B
B
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
9216921-127
K
K
K
K
B
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
9135612-66
K
B
K
K
K
20
SunderlandSunderlandSUN
9126717-105
K
B
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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