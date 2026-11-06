Crystal Palace-Liverpool: Maç bilgileri

Premier Lig - Hafta 10 8 Kas 2026 - 09:00 Selhurst Park

Savunmada çözüm arayışı ve Selhurst Park'ta pusu

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Pazar öğleden sonra Güney Londra'da oynanacak maç, ligdeki gidişatı düzeltmeye çalışan Andoni Iraola ve Pierre Sage için kritik bir taktik sınav olacak. Liverpool açısından geçen hafta, gerçekle sert bir yüzleşme getirdi: Anfield'da Arsenal ile çekişmeli geçen zirve mücadelesini 1-0 kaybettikten sonra çarşamba gecesi İstanbul'da da tökezleyen Liverpool, Fenerbahçe'ye 3-2 yenildiği Şampiyonlar Ligi maçında iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Bu, Liverpool'un Avrupa'da üst üste üç gol yediği üçüncü maç oldu ve Iraola'nın yüksek tempolu oyun düzeninde savunmadan hücuma geçişleri daha iyi kontrol etmesi yönündeki baskıyı artırdı.

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Liverpool'un bu sarsıntılı dönemini sınamaya hazırlanan taraf ise Pierre Sage'in Crystal Palace'ı. Tottenham karşısında 13. dakikada kırmızı kart gören Jean-Philippe Mateta'nın üç maçlık cezasını çekmeye başlaması, Crystal Palace'ın ligdeki kötü gidişatını daha da zorlaştırıyor. Ancak perşembe gecesi Selhurst Park'ta TSG Hoffenheim'ı 1-0 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde zorlu bir galibiyet alan Palace, takım içindeki güveni önemli ölçüde artırdı.

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