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Crystal Palace - Lech Poznan Avrupa Ligi ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Ligi Europa
Crystal Palace
Lech Poznan

Crystal Palace - Lech Poznan Avrupa Ligi maçına kapsamlı ön bakış. Taktikler, takım haberleri, form durumu ve daha fazlasını ele alıyoruz.

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Ligi Europa - Hafta 1
Selhurst Park

Crystal Palace ile Lech Poznań arasındaki maç, 17 Eylül 2026'da EST ile 15.00'te ve GMT ile 19.00'da başlayacak.

Crystal Palace - Lech Poznań Avrupa Ligi maç ön izlemesi

Geçen sezonun UEFA Konferans Ligi şampiyonu Crystal Palace, bu sezonki UEFA Avrupa Ligi serüvenine Londra'da Polonya ekibi Lech Poznań karşısında başlıyor.

Palace iç saha formuna çözüm bulmalı

Crystal Palace, 2025 FA Cup ile kulüp tarihindeki ilk büyük kupayı kazandıran ve bunu 2026 Konferans Ligi zaferiyle takip eden Oliver Glasner sonrası döneme hâlâ uyum sağlamaya çalışıyor. Art arda gelen iki galibiyetin ardından Eagles, sahasında lige yeni yükselen Ipswich'e 3-2 yenildi. Bu da Selhurst Park'taki son beş maçının yalnızca birini kazandığı anlamına geliyor. Daichi Kamada, Palace'ın son üç maçında üç asist dahil dört gole katkı yaptı. Bu nedenle Japon oyun kurucu, Premier League'e dört maçta yalnızca üç puanla kötü başlayan Pierre Sage'in Londra ekibi için kilit isim olacak.

Crystal Palace FC v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

Lech Poznań'ın dokuz maçlık yenilmezlik serisi cumartesi günü Polonya Ekstraklasa'da Górnik Zabrze'ye 2-1 kaybetmesiyle sona erdi. Lech, Avrupa Ligi elemelerindeki iki eşleşmesini toplamda 6-0 ve 9-2'lik skorlarla kazandı. Son altı Avrupa deplasman maçının beşini kazanan (1B) ekip, Londra'ya özgüven dolu şekilde gidecek.

Crystal Palace Fans Watch The UEFA Conference League Final 2026Getty Images

Öne çıkan istatistikler ve sakatlık durumu

  • Palace'ın son 14 resmi maçının 12'sinde 2,5 gol barajı aşıldı.
  • Palace, son altı Avrupa iç saha maçının beşinde 2+ gol attı.
  • Lech'in son beş maçının tamamı çekişmeli geçti ve hiçbirinde galibiyet farkı bir golden fazla olmadı.
  • Lech, Avrupa'daki son 15 deplasman maçının tamamında gol attı.
  • Poznań, dört Avrupa Ligi eleme maçında 15 gol attı.
  • Patrik Wålemark, Lech Poznań'ın son üç Avrupa Ligi eleme maçında dört gol attı.
  • Palace, hücum üçlüsü Eddie Nketiah, Jean-Philippe Mateta ve Ismaïla Sarr'dan yoksun olmaya devam ederken, Ali Gholizadeh de Lech Poznań adına mayıstan bu yana forma giymedi.

Muhtemel ilk 11'ler

Palace (3421): Benitez; Richards, Disasi, Amahor; Khalaili, Timber, Wharton, Mitchell; Kamada, Pino; Strand Larsen.

Poznań (442): Lis; Pereira, Skrzypczak, Monka, Gurgul; Walemark, Murawski, Berggren, Sayyadmanesh; Ishak, Rodriguez.

Takım haberleri ve kadrolar

Crystal Palace vs Lech Poznan Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • P. Sage

Pierre Sage'in bu maç öncesinde seçenekleri sınırlı. Muhtemel bir ilk 11 henüz doğrulanmadı ve kulüp bu karşılaşma için resmî bir sakatlık ya da ceza bilgisi yayımlamadı. Güncellemelerin maç saatine yakın gelmesi bekleniyor.

Lech Poznan cephesinde de Niels Frederiksen henüz kadrosunu ya da sakatlık listesini doğrulamadı. Herhangi bir ceza bilgisi bildirilmedi. Yeni takım haberleri geldikçe eklenecek.

Form durumu

CRY

CRY - Form

EVE
K2-0
MCI
K1-4
FUL
K2-3
MID
K3-0
IPS
K2-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
LCH

LCH - Form

THU
B2-2
WID
K2-3
JAG
K2-1
RAK
K1-0
GOR
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Crystal Palace, tüm kulvarlardaki son beş maçının ikisini kazandı ve üçünü kaybetti. Takımın son sonucu, 12 Eylül'de Premier League'de Ipswich Town'a karşı alınan 3-2'lik yenilgiydi ve karşılaşmayı geç gelen bir gol belirledi. Bundan önce Palace, Carabao Cup'ta Middlesbrough'u 3-0 mağlup etti ve Premier League'de Fulham deplasmanında 3-2 kazandı. Ancak bu sonuçlardan önce Manchester City'ye 4-1 ve Everton'a 2-0 kaybetti. Palace, bu beş maçta dokuz gol atıp 10 gol yedi.

Lech Poznan ise son beş maçının üçünü kazandı, birini kaybetti ve bir beraberlik aldı. Son maçında 12 Eylül'de Ekstraklasa'da Gornik Zabrze'ye 2-1 yenildi. Bundan önce ligde art arda Rakow Czestochowa'yı 1-0 ve Jagiellonia Bialystok'u 2-1 mağlup etti, Widzew Lodz deplasmanında 3-2 kazandı ve Avrupa Ligi elemelerinde Thun ile 2-2 berabere kaldı. Lech, bu beş karşılaşmada sekiz gol attı ve altı gol yedi.

İkili rekabet geçmişi

Crystal Palace ile Lech Poznan arasındaki bu karşılaşmaya dair herhangi bir ikili rekabet verisi bulunmuyor.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
LyonLyonOL
00000000
1
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
1
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
00000000
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
1
SunderlandSunderlandSUN
00000000
1
MarseilleMarseilleOM
00000000
1
BeşiktaşBeşiktaşBJK
00000000
1
AlkmaarAlkmaarAZ
00000000
1
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
1
Sturm GrazSturm GrazSGR
00000000
1
Sparta PragSparta PragSPP
00000000
1
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
1
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
1
AnderlechtAnderlechtAND
00000000
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
1
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
00000000
1
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
00000000
1
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
00000000
1
AC MilanAC MilanMIL
00000000
1
OlympiakosOlympiakosOLY
00000000
1
BenficaBenficaBEN
00000000
1
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
00000000
1
NK CeljeNK CeljeCEL
00000000
1
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
1
TorreenseTorreenseTOR
00000000
1
SalzburgSalzburgSAL
00000000
1
JuventusJuventusJUV
00000000
1
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
00000000
1
OFI CreteOFI CreteOFI
00000000
1
Lech PoznanLech PoznanLCH
00000000
1
CelticCelticCEL
00000000
1
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
00000000
1
LillestroemLillestroemLIL
00000000
1
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
00000000
1
LevskiLevskiLES
00000000
1
RennesRennesREN
00000000
1/8 Turuna Yükselme

Avrupa Ligi puan tablosunda Crystal Palace ile Lech Poznan, bu maça girerken ilk sırada yer alıyor.

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