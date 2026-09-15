Crystal Palace - Lech Poznan Avrupa Ligi ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Ligi Europa - Hafta 1 17 Eyl 2026 - 15:00 Selhurst Park

Crystal Palace ile Lech Poznań arasındaki maç, 17 Eylül 2026'da EST ile 15.00'te ve GMT ile 19.00'da başlayacak.

Crystal Palace - Lech Poznań Avrupa Ligi maç ön izlemesi

Geçen sezonun UEFA Konferans Ligi şampiyonu Crystal Palace, bu sezonki UEFA Avrupa Ligi serüvenine Londra'da Polonya ekibi Lech Poznań karşısında başlıyor.

Palace iç saha formuna çözüm bulmalı

Crystal Palace, 2025 FA Cup ile kulüp tarihindeki ilk büyük kupayı kazandıran ve bunu 2026 Konferans Ligi zaferiyle takip eden Oliver Glasner sonrası döneme hâlâ uyum sağlamaya çalışıyor. Art arda gelen iki galibiyetin ardından Eagles, sahasında lige yeni yükselen Ipswich'e 3-2 yenildi. Bu da Selhurst Park'taki son beş maçının yalnızca birini kazandığı anlamına geliyor. Daichi Kamada, Palace'ın son üç maçında üç asist dahil dört gole katkı yaptı. Bu nedenle Japon oyun kurucu, Premier League'e dört maçta yalnızca üç puanla kötü başlayan Pierre Sage'in Londra ekibi için kilit isim olacak.

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Lech Poznań'ın dokuz maçlık yenilmezlik serisi cumartesi günü Polonya Ekstraklasa'da Górnik Zabrze'ye 2-1 kaybetmesiyle sona erdi. Lech, Avrupa Ligi elemelerindeki iki eşleşmesini toplamda 6-0 ve 9-2'lik skorlarla kazandı. Son altı Avrupa deplasman maçının beşini kazanan (1B) ekip, Londra'ya özgüven dolu şekilde gidecek.

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Öne çıkan istatistikler ve sakatlık durumu

Palace'ın son 14 resmi maçının 12'sinde 2,5 gol barajı aşıldı.

Palace, son altı Avrupa iç saha maçının beşinde 2+ gol attı.

Lech'in son beş maçının tamamı çekişmeli geçti ve hiçbirinde galibiyet farkı bir golden fazla olmadı.

Lech, Avrupa'daki son 15 deplasman maçının tamamında gol attı.

Poznań, dört Avrupa Ligi eleme maçında 15 gol attı.

Patrik Wålemark, Lech Poznań'ın son üç Avrupa Ligi eleme maçında dört gol attı.

Palace, hücum üçlüsü Eddie Nketiah, Jean-Philippe Mateta ve Ismaïla Sarr'dan yoksun olmaya devam ederken, Ali Gholizadeh de Lech Poznań adına mayıstan bu yana forma giymedi.

Muhtemel ilk 11'ler

Palace (3421): Benitez; Richards, Disasi, Amahor; Khalaili, Timber, Wharton, Mitchell; Kamada, Pino; Strand Larsen.

Poznań (442): Lis; Pereira, Skrzypczak, Monka, Gurgul; Walemark, Murawski, Berggren, Sayyadmanesh; Ishak, Rodriguez.

Takım haberleri ve kadrolar

Pierre Sage'in bu maç öncesinde seçenekleri sınırlı. Muhtemel bir ilk 11 henüz doğrulanmadı ve kulüp bu karşılaşma için resmî bir sakatlık ya da ceza bilgisi yayımlamadı. Güncellemelerin maç saatine yakın gelmesi bekleniyor.

Lech Poznan cephesinde de Niels Frederiksen henüz kadrosunu ya da sakatlık listesini doğrulamadı. Herhangi bir ceza bilgisi bildirilmedi. Yeni takım haberleri geldikçe eklenecek.

Form durumu

Crystal Palace, tüm kulvarlardaki son beş maçının ikisini kazandı ve üçünü kaybetti. Takımın son sonucu, 12 Eylül'de Premier League'de Ipswich Town'a karşı alınan 3-2'lik yenilgiydi ve karşılaşmayı geç gelen bir gol belirledi. Bundan önce Palace, Carabao Cup'ta Middlesbrough'u 3-0 mağlup etti ve Premier League'de Fulham deplasmanında 3-2 kazandı. Ancak bu sonuçlardan önce Manchester City'ye 4-1 ve Everton'a 2-0 kaybetti. Palace, bu beş maçta dokuz gol atıp 10 gol yedi.

Lech Poznan ise son beş maçının üçünü kazandı, birini kaybetti ve bir beraberlik aldı. Son maçında 12 Eylül'de Ekstraklasa'da Gornik Zabrze'ye 2-1 yenildi. Bundan önce ligde art arda Rakow Czestochowa'yı 1-0 ve Jagiellonia Bialystok'u 2-1 mağlup etti, Widzew Lodz deplasmanında 3-2 kazandı ve Avrupa Ligi elemelerinde Thun ile 2-2 berabere kaldı. Lech, bu beş karşılaşmada sekiz gol attı ve altı gol yedi.

İkili rekabet geçmişi

Crystal Palace ile Lech Poznan arasındaki bu karşılaşmaya dair herhangi bir ikili rekabet verisi bulunmuyor.

Puan durumu

Avrupa Ligi puan tablosunda Crystal Palace ile Lech Poznan, bu maça girerken ilk sırada yer alıyor.