Liverpool, Selhurst Park'ta taktik üstünlüğünü ortaya koyarak Crystal Palace'ı 3-1 mağlup etti. Alexis Mac Allister, Florian Wirtz ve Alexander Isak'ın golleri, maçın sonlarına doğru gelen teselli penaltısına rağmen Andoni Iraola'nın takımına üç puanı getirdi.

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Liverpool, Andoni Iraola yönetiminde Selhurst Park'ta Crystal Palace'ı taktik üstünlük kurduğu maçta 3-1 yenerek yeniden galibiyetle tanıştı. Maçın başlarında kontrolü ele alan Liverpool, etkili pozisyon oyunuyla Palace'ın savunma düzenini bozdu. Beklenen gol 40. dakikada geldi: Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai ile yaptığı hızlı paslaşmanın ardından topu ağlara gönderdi ve konuk ekibi hak ettiği şekilde devre arasına önde taşıdı.

Liverpool ikinci yarıda da hız kesmedi. Bradley Barcola'nın başarılı hazırlığının ardından Florian Wirtz farkı ikiye çıkardı. Palace çaresizce ileri çıktıkça Liverpool oluşan boşluklardan yararlandı ve Alexander Isak 89. dakikada üçüncü golü attı. Eddie Nketiah, uzatma dakikalarının sonlarında ev sahibi ekip adına bir penaltıyı gole çevirse de Liverpool'ın top kaybı sonrası baskısı ve sahadaki düzeni Crystal Palace'a fazla geldi; maçın sonucu hiçbir zaman şüpheye düşmedi.

Kaleci ve savunma

Alisson Becker - 7/10

Brezilyalı kaleci uzun süre fazla iş düşmemesine rağmen dikkatini korudu ve maç boyunca altı kurtarış yaptı. Engellemek için pek bir şey yapamayacağı geç gelen penaltı golü nedeniyle maçı gol yemeden tamamlayamadı. Pasları, Palace'ın ilk baskısını aşmada önemli rol oynadı.

Ronald Araujo - 6/10

Genel olarak sağlam bir performans sergiledi ancak 24. dakikada sarı kart gördü. Maçın son dakikalarında yerini Joe Gomez'e bırakmadan önce Palace'ın hava toplarındaki tehdidine karşı gereken fiziksel mücadeleyi ortaya koydu.

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Virgil van Dijk - 8/10

Kaptandan savunmada etkileyici bir performans. Van Dijk, top kapma ve uzaklaştırma istatistiklerinde maçın en yüksek sayılarına ulaştı; Liverpool takım olarak 20 top kaptı. Savunma hattının önde ve kompakt kalmasını sağladı. Palace'ın kısa süreli baskı kurduğu anlarda liderliği büyük önem taşıdı.

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Jeremy Jacquet - 7/10

Genç savunmacı, Van Dijk'ın yanında rahat göründü ve pozisyon alışında büyük olgunluk sergiledi. Takımının 20 top uzaklaştırmasına katkıda bulundu. Kısa paslarda güvenilir bir performans göstererek Liverpool'ın zorlu deplasman ortamında yüzde 47 topa sahip olmasına yardımcı oldu.

Milos Kerkez - 7/10

Bek oyuncusu, kanatta oyuna genişlik ve enerji kattı. Savunma görevlerini özenle yerine getirirken hücuma da iyi destek verdi. Liverpool'ın Palace savunmasında boşluk ararken yaptığı toplam 23 ortaya katkıda bulundu.

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Orta saha

Dominik Szoboszlai - 8/10

Orta sahanın yaratıcı gücüydü. Szoboszlai ilk golün asistini yaptı ve oyun görüşüyle sürekli savunma hatları arasına pas atmaya çalıştı. Sahadaki çalışkanlığı dikkat çekti; 69. dakikada ise yükünü dengelemek için oyundan alındı.

Alexis Mac Allister - 9/10

Maçın öne çıkan ismiydi. Mac Allister 40. dakikada gol perdesini açtı ve topa üst düzeyde sahip çıkarak oyunun temposunu kontrol etti. 83. dakikada sarı kart görmesine rağmen top kullanırken gösterdiği teknik güvenilirlik, Liverpool'ın başarısının temelini oluşturdu.

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Hücum

Cody Gakpo - 7/10

Gakpo hücum bölgesinde yorulmadan çalıştı, takım arkadaşlarıyla etkili bağlantılar kurdu ve bindirme yapan oyunculara alan açtı. Gol atamasa da 76. dakikada oyundan çıkana kadar baskıdaki taktik disiplininin önemi büyüktü.

Bradley Barcola - 8/10

Sahada kaldığı 69 dakika boyunca son derece hareketliydi. Barcola, Wirtz'in golünün asistini yaptı; doğrudan kaleye yönelen koşuları ve bire birdeki becerisiyle Palace savunmacılarına sürekli sorun çıkardı.

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Florian Wirtz - 8/10

Alman millî oyuncu, 54. dakikada yaptığı bitirici vuruşla Liverpool'ın ikinci golünü atarak neden bu kadar değerli görüldüğünü gösterdi. Hatlar arasındaki boşlukları bulma becerisi, Palace'ın onu etkili biçimde takip etmesini imkânsız hâle getirdi.

Alexander Isak - 8/10

Hücum hattına başarıyla liderlik eden Isak'ın ısrarı, 89. dakikada maçı bitiren golle karşılığını buldu. Topsuz koşularıyla Palace savunmasını genişletti ve Liverpool'ın ulaştığı 2,72'lik beklenen gol değerine katkı sağladı.

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Yedekler ve teknik direktör

Victor Munoz - 6/10

69. dakikada oyuna girerek orta sahaya taze güç kattı ve maçın sonlarında sarı kart görmesine rağmen galibiyetin korunmasına yardımcı oldu.

Trey Nyoni - 6/10

Szoboszlai'nin yerine oyuna giren genç oyuncu, son 20 dakikada topla sakin kalarak değerli bir deneyim kazandı.

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Rio Ngumoha - 6/10

76. dakikada Gakpo'nun yerine oyuna girdi. Hücumun temposunu korudu ve ev sahibi ekip üzerindeki baskının sürmesine yardımcı oldu.

Joe Gomez - Puan yok

Uzatma dakikalarında savunmayı sağlamlaştırmak için yapılan çok geç bir taktik değişiklikle oyuna girdi.

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Lewis Koumas - Puan yok

Sürenin bitmesine yardımcı olmak için 90. dakikada oyuna girdi.

Andoni Iraola - 9/10

Teknik direktörden taktik açıdan kusursuz bir performans. Iraola'nın Wirtz ve Mac Allister'ı daha ileride oynatma kararı meyvesini verdi; takımı oyunun her aşamasında saha yerleşimi bakımından üstün göründü. 3-1'lik skor, kusursuz biçimde uygulanan oyun planını yansıttı.