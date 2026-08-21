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Yardımcı olanlar:

Crystal Palace - Ipswich Town biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

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Premier Lig
Crystal Palace
Ipswich Town

Crystal Palace ile Ipswich Town arasındaki Premier League maçı için biletler nasıl alınır? Maç bilgileri de burada.

Takehiro Tomiyasu, Dwight McNeil, Anan Khalaili ve Zavier Gozo gibi yeni yaz transferlerini henüz sahada izleme fırsatı bulamayan Crystal Palace taraftarları için mükemmel fırsat, Palace'ın 12 Eylül Cumartesi günü Premier League'de Selhurst Park'ta Ipswich Town ile karşılaşacağı maç olacak.

Palace, Ipswich ile son karşılaşmalarına dair güzel anılara sahip. Zira Londra ekibi, 1993'e uzanan süreçte Suffolk temsilcisiyle oynadığı son altı maçın tamamını kazandı.

Ipswich, bu sezonun başlangıcında ligde Sunderland'e ve Carabao Cup'ta Leicester City'ye karşı sahasında aldığı galibiyetlerle sağlam bir giriş yaptı, ancak bunun bir sprint değil maraton olduğunu biliyor ve bu sezon odaklanmış kalması gerekiyor.

GOAL, Crystal Palace - Ipswich Town maçı için biletlerin nasıl alınacağı, nereden satın alınacağı ve ne kadar tuttuğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Crystal Palace - Ipswich Town Premier League maçı ne zaman?

Crystal Palace - Ipswich Town karşılaşması, 12 Eylül Cumartesi günü Selhurst Park'ta (Londra) oynanacak ve maçın başlangıç saati BST ile 15.00 olarak planlandı.

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Premier Lig - Hafta 4
Selhurst Park

Crystal Palace - Ipswich Town Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Küresel çapta çok yüksek talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

  • Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur veya kullanmayacakları maçları kulübe iade eder.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura sistemi aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kura sisteminde bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatıyla satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Crystal Palace - Ipswich Town Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti; ev sahibi kulübe, oturma yerinin konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir:

  • Yaş ve indirim kademeleri: Kulüplerin büyük bölümü, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.
  • Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan vitrin niteliğindeki karşılaşmalar Kategori A'ya girer ve en yüksek liste fiyatlarına sahip olur.
  • Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt katman koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst katman koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gerekli: Ev sahibi takım biletlerini liste fiyatıyla satın almak için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda edinilmesi en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır. Bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik kuralarına düşmez.

Form durumu

CRY

CRY - Form

RCL
K3-0
ULA
K3-1
FUL
K1-2
SCF
K3-0
EVE
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5
IPS

IPS - Form

LEH
K1-0
RAY
K3-0
FCU
K2-4
SUN
K2-1
LEI
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Son karşılıklı maçlar

Kafa Kafaya

Crystal PalaceÇizimIpswich Town
5
0
0
Premier Lig
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
MS
Premier Lig
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
MS
Club Friendlies
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
4
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
MS
Club Friendlies
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
MS
Lig Kupası
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
MS
9Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

Takım haberleri ve kadrolar

Crystal Palace vs Ipswich Town Muhtemel kadrolar

Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Diziliş
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS

Teknik direktör

  • P. Sage

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
K
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
K
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
K
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
K
5
Hull CityHull CityHUL
110020+23
K
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
K
7
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
K
8
M.CityM.CityMCI
110021+13
K
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
K
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
B
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
B
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
K
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
K
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
K
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
K
17
M. UnitedM. UnitedMUN
100102-20
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
K
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
K
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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