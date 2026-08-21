Crystal Palace - Ipswich Town biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Takehiro Tomiyasu, Dwight McNeil, Anan Khalaili ve Zavier Gozo gibi yeni yaz transferlerini henüz sahada izleme fırsatı bulamayan Crystal Palace taraftarları için mükemmel fırsat, Palace'ın 12 Eylül Cumartesi günü Premier League'de Selhurst Park'ta Ipswich Town ile karşılaşacağı maç olacak.

Palace, Ipswich ile son karşılaşmalarına dair güzel anılara sahip. Zira Londra ekibi, 1993'e uzanan süreçte Suffolk temsilcisiyle oynadığı son altı maçın tamamını kazandı.

Ipswich, bu sezonun başlangıcında ligde Sunderland'e ve Carabao Cup'ta Leicester City'ye karşı sahasında aldığı galibiyetlerle sağlam bir giriş yaptı, ancak bunun bir sprint değil maraton olduğunu biliyor ve bu sezon odaklanmış kalması gerekiyor.

GOAL, Crystal Palace - Ipswich Town maçı için biletlerin nasıl alınacağı, nereden satın alınacağı ve ne kadar tuttuğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Crystal Palace - Ipswich Town Premier League maçı ne zaman?

Crystal Palace - Ipswich Town karşılaşması, 12 Eylül Cumartesi günü Selhurst Park'ta (Londra) oynanacak ve maçın başlangıç saati BST ile 15.00 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 4 12 Eyl 2026 - 10:00 Selhurst Park

Crystal Palace - Ipswich Town Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Küresel çapta çok yüksek talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur veya kullanmayacakları maçları kulübe iade eder.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura sistemi aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kura sisteminde bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatıyla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Crystal Palace - Ipswich Town Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti; ev sahibi kulübe, oturma yerinin konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir:

Yaş ve indirim kademeleri: Kulüplerin büyük bölümü, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan vitrin niteliğindeki karşılaşmalar Kategori A'ya girer ve en yüksek liste fiyatlarına sahip olur.

Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt katman koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst katman koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekli: Ev sahibi takım biletlerini liste fiyatıyla satın almak için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda edinilmesi en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır. Bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik kuralarına düşmez.

Form durumu

Son karşılıklı maçlar

Takım haberleri ve kadrolar