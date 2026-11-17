Crystal Palace’ın yeni teknik direktörü Thomas Frank, duran top uzmanı Bernardo Cueva’yı Premier League’deki rakibi Chelsea’den almak için harekete geçmeye hazırlanıyor. Selhurst Park’ta iki buçuk yıllık sözleşme imzalayan Danimarkalı teknik adam, Xabi Alonso döneminde geri planda kalan eski Brentford çalışma arkadaşıyla yeniden bir araya gelmek istiyor.

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Crystal Palace, Chelsea’den Cueva’yı almak istiyor

Daily Mail’e göre Palace, 39 yaşındaki Meksikalı antrenör Cueva’yı Frank’in Güney Londra’daki yeni teknik ekibine katmak için Chelsea ile görüşmeye hazırlanıyor. Tottenham Hotspur tarafından şubat ayında görevden alınmasından bu yana takım çalıştırmayan Frank, Premier League’in son sırasındaki takımın yeni teknik direktörü olarak tanıtıldı . Tottenham’daki maaşına kıyasla ciddi bir ücret indirimini kabul etse de selefi Pierre Sage’den daha fazla kazanacak. Danimarkalı teknik adam, Brentford ve Tottenham dönemlerinde en üst ligde çıktığı 178 maçta yüzde 34’lük galibiyet oranı yakaladı.

Yeni teknik direktör göreve başlamaktan gurur duyuyor

Frank, görevde olduğu 10 lig maçının yalnızca ikisini kazandıktan sonra geçen hafta görevden alınan Sage’in yerine Selhurst Park’ta göreve başlamanın heyecanını dile getirdi.

Tanıtımının ardından konuşan Palace’ın yeni teknik direktörü şunları söyledi: "Burada oturmak ve bu harika futbol kulübünün başında olmak benim için bir onur. Bunu gerçekten dört gözle bekliyorum.

"Crystal Palace, İngiltere’de ve Premier League’de köklü bir kulüp. Oyunculara ve kulüpteki herkese yardımcı olmak ve destek vermek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Onlarla tanışmayı da gerçekten dört gözle bekliyorum."

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Duran top uzmanı Batı Londra’da geri planda kaldı

Cueva, 2020’de Brentford’a katılmadan önce Meksika ekibi Chivas’ta ve Norveç erkek millî takımında çalıştı. Brentford’da Frank’in ekibinin Premier League’e yükselmesine katkı sağladı ve İngiltere Futbol Federasyonu aracılığıyla UEFA Pro Lisansı aldı. Chelsea, Anthony Barry’nin Bayern Münih’e gitmesiyle oluşan boşluğu doldurmak için 2024’te Cueva’yı kadrosuna katarken yaklaşık 1 milyon sterlin tazminat ödedi.

Ancak Daily Mail Sport, geçen yaz Cueva’nın görevlerinin iki sezonun ardından değiştiğini ortaya koydu. Bu değişiklik, Xabi Alonso’nun ekibinin duran topları yönetmesi için Austin MacPhee’yi Aston Villa’dan getirmesinden sonra yaşandı. Kulüp kaynakları bu değişikliğin bir görev düşürme olmadığını vurgulasa ve Cueva kulübün internet sitesinde hâlâ A takım teknik analisti olarak yer alsa da perde arkasında analiz görevini sürdürürken Cobham’daki antrenmanlarda veya Stamford Bridge’deki maç günlerinde görülmedi.

Yaklaşan Londra derbisi görüşmelere ayrı bir boyut katıyor

Crystal Palace, Londralı komşusuyla tazminat konusunda anlaşabilirse Cueva, takımın en üst ligde kalma mücadelesinde eski teknik direktörünün yanında yeniden saha kenarında önemli bir rol üstlenecek. İki kulüp arasındaki görüşmeler, Batı Londra’da oynayacakları Premier League maçı öncesinde karşılaşmaya ayrı bir boyut katacak. Frank’in iki hafta sonra, 2 Aralık Çarşamba günü, yeni takımıyla Stamford Bridge’e giderek Alonso’nun Chelsea’siyle karşılaşması planlanıyor.