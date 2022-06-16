Dünyanın en iyi stoperi olarak gösterilen Virgil van Dijk'ın geçmişte Crystal Palace'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Liverpool'un son yıllarda elde ettiği başarılarda büyük rol oynayan ve birçok futbol otoritesine göre dünyanın en iyi stoperi olan Virgil van Dijk'ın kariyerinin ilk yıllarında bir başka Premier Lig ekibi olan Crystal Palace'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Crystal Palace'ın Hollandalı oyuncuyu 6 milyon euro'ya kadrosuna katabileceği ancak tercih etmediği açıklandı.

Premier Lig deneyimi 2005'te oyuncuyu Celtic'ten transfer eden Southampton'da başlayan Van Dijk, bu lige başka bir takımın formasıyla adım atabilirdi. Crystal Palace'ın eski teknik direktörü Neil Warnock yaptığı açıklamada oyuncunun ilk olarak kendilerine önerildiğini ancak gözlemci heyetinin yıldız isme ilişkin olarak olumsuz bir rapor verdiğini belirtti.

Ne söylendi?

"Van Dijk elimden kaçtı çünkü gözlemci ekibimizin onun çok yavaş olduğu yönünde bir rapor sundu. Çok yazık çünkü temposu nasıl olursa olsun oyunu okuma yeteneği bu zaafını fazlasıyla telafi ediyor. Eğer onu almak isteseydik o dönem 6 milyon euro karşılığında kadromuza katabilirdik"

Crystal Palace'ın kendisini tercih etmemesi üzerine Southampton'a transfer olan Van Dijk, burada gösterdiği performansla dikkatleri çekmişti. Jürgen Klopp tarafından 84 milyon euro'yu aşan bir bedelle Liverpool'a transfer olan Van Dijk, burada geçirdiği süre boyunca bir Premier Lig, bir Şampiyonlar Ligi ve bir Dünya Kulüpler Kupası kazanmıştı.

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