Crystal Palace formasını giyen Wilfried Zaha Fildişi Sahili Milli Takımı'ndan gelen teklifi neden reddetti?

Crystal Palace'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın kendisine yaptığı milli daveti reddederek milli takımının kasım ayındaki maçlarında formasını giymeyecek.

Fildişi Milli Takımı'nın menajeri Patrice Beaumelle perşembe günü yaptığı açıklamada, Mozambik ve Kamerun'a karşı Dünya Kupası elemeleri için 25 kişilik kadrosunu açıklarken Zaha'nın ismini vermedi. Bu olay üzerine Zaha'nın, milli arada evini özlediğini ve evine çok düşkün olduğu için kasım ayında milli formayı giymek istemediğini belirtti.

Zaha, 2021 yılında Fildişi Sahili Milli Takımı'nın formasını sadece 3 kez giyebildi. 28 yaşındaki oyuncu, haziran ve eylül aylarındaki maçlarda da milli takımının formasını giymeyi istememişti.

Ne söylendi?

Beaumelle, Fildişi Milli Takımı'na dahil olmayan Zaha için: "Her milli arada evini çok özlüyor ve o, evine çok düşkün olduğu için bırakamıyor. Bu nedenle, milli takıma katılmamayı tercih etti. Ancak, bir sonraki maçlarda bizimle beraber olmaya devam edecek" açıklamasında bulundu.

Zaha, Fildişi Sahili formasıyla 20 maçta forma giydi ve oynadığı müsabakalarda 5 gol kaydetti.

28 yaşındaki oyuncu, 2017 ve 2019'da ülkesi için iki Afrika Uluslar Kupası turnuvasında oynadı. Zaha, milli takımının ocak ayında oynayacağı maçlarda takımına yeniden dahil olacak.

Hodgson, Zahayı İngiltere Milli Takımı'na çağırmadığına pişman oldu

Zaha, İngiltere Milli Takımı'nın formasını da terletti. İngiltere'nin o dönemki menajeri Roy Hudson tarafından milli takıma davet edilen Zaha, İsveç ve İskoçya'ya karşı oynanan hazırlık karşılaşmalarında İngiltere Milli Takımı'nda görev yaptı.

Ancak, daha sonra İngiltere Milli Takımı'nda forma şansı bulamayan Fildişi Sahilli asıllı oyuncu, 3 yıl boyunca milli takıma davet edilmeyince Fildişi Sahili Milli Takımı'ndan gelen teklifi kabul etti.

Crystal Palace'ın başarılı oyuncusu, İngiltere Milli Takımı'nda yeteri kadar forma şansı bulamayacağına inandığı için milli takım tercihini Fildişi Sahili'nden yana kullanmıştı.

İngiltere'nin eski menajeri Hodgson, 2018 Dünya Kupası'ndan hemen önce Zaha'yı İngiltere Milli Takımı'na davet etmediği için pişman olduğunu itiraf etmişti.

Gareth Southgate Zaha'yı ikna edemedi

Southgate, Zaha'nın çok yetenkli bir futbolcu olduğunu ve İngiltere Milli Takımı için onu kesinlikle düşündüğünü belirterek Zaha ile milli takım tercihini yapmadan önce bir araya gelmek istediğini de vurgulamıştı.

Ancak, İngiltere'nin mevcut menajeri Southgate, 2016 yılında Zaha'nın Fildişi Sahili'ni seçmemesi için ikna etmeye çalıştığını fakat bu konuda başarılı olamadığını açıklamıştı.

Crystal Palace formasını giyen Fildişi Sahilli oyuncu Zaha, şu ana kadar İngiltere Premier Lig'de 150'den fazla maça çıkarken 42 gol atmayı başardı.

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