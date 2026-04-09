Crystal Palace, Fiorentina'ya karşı çok üstündü; Emegha, Strasbourg karşısında zor anlar yaşadı

Crystal Palace, Conference League'deki favori konumunu haklı çıkardı. Premier League kulübü, çeyrek finalin ilk maçında Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti. Bu arada FSV Mainz da RC Strasbourg'u 2-0 yenerek mükemmel bir iş çıkardı.

Crystal Palace - Fiorentina 3-0

Maçın 20. dakikasında, Fiorentina savunmacısı Dodo'nun İtalyan ceza sahası içinde yaptığı düşüncesiz faulün ardından Crystal Palace penaltı kazandı. Jean-Philippe Mateta sorumluluğunu üstlendi ve David de Gea'yı ters köşeye göndererek skoru 1-0 yaptı.

Dodo, 2-0'lık golde de talihsiz bir rol oynadı. Brezilyalı oyuncu geç adım attı, bu da ofsayt durumunun oluşmamasına neden oldu ve Mateta'nın bir saniye önce kaçırdığı şansı Tyrick Mitchell doğru yerde bulunarak gole çevirdi.

Maçın son dakikalarında Palace bir gol daha attı. Daichi Kamada'nın pasıyla Ismaïla Sarr topu ağlara gönderdi ve bu golle rövanş maçı bir formaliteye dönüştü: 3-0.

FSV Mainz 05 - RC Strasbourg 2-0

Mainz, kısa süre önce sakatlığından dönen Hollanda milli takım oyuncusu Emanuel Emegha'nın yedek kulübesinde başladığı Strasbourg maçına hızlı başladı. Eredivisie yıldızı Kodai Sano'nun kardeşi Kaishu Sano, üst köşeye attığı muhteşem bir şutla skoru açtı: 1-0.

Kısa süre sonra Almanlar farkı ikiye çıkardı. Stefan Posch, Paul Nebel'in köşe vuruşundan gelen topu aldı ve ikna edici bir vuruş yapmak için zaman ve alan buldu: 2-0.

İkinci yarıda Emegha Fransızlar adına oyuna girdi ve eski Sparta oyuncusu, Valentín Barco'nun üst direğin alt kısmına çarpan şanssız şutuna tanık oldu. Hücum devam etti ve Emegha'ya pas geldi, ancak kafası dışarıya gitti. Strasbourg, d