Crystal Palace - Fiorentina: Taktik panosu - Oliver Glasner, Pipa Vanoli'ye ders verirken, golcü Kartallar zirveye uçuyor

Bu Konferans Ligi karşılaşmasında taktiksel düzen, Oliver Glasner’in yüksek tempolu, dikey oyun eğilimli Crystal Palace’ı, Pipa Vanoli’nin daha geleneksel, top hakimiyetine dayalı Fiorentina’sıyla karşı karşıya getirdi. Glasner, orta sahadan ileriye doğru kesintisiz bir blok kurarak Selhurst Park’ın atmosferini bir silaha dönüştürmeyi hedefledi; bu taktik, orta sahada top kaybına neden olmak ve maksimum hızla geçiş hücumları gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştı. Hedef açıktı: Fiorentina'nın oyun kurmasını bozmak ve fiziksel, direkt koşucularla tarihsel olarak zorlanan bir savunma hattı karşısında Jean-Philippe Mateta'yı izole etmek.

Vanoli ise tam tersine, yatay top dolaşımını kullanarak Palace'ın kanat beklerini manipüle etmek ve geniş alanlarda sayı üstünlüğü yaratmak suretiyle teknik bir düelloya girmek istedi. İtalyan teknik direktör, 4-3-3 dizilişini kullanarak Palace'ın orta saha pivotunu sayıca üstünlük sağlayarak uzun süreli top hakimiyetiyle baskı kurmayı umuyordu. Ancak verilerin de gösterdiği gibi, Fiorentina'nın top hakimiyeti (%51) büyük ölçüde verimsiz kaldı ve maç boyunca kompakt kalmayı başaran disiplinli üçlü savunma hattını aşmak için gerekli penetrasyon gücünden yoksundu.

Crystal Palace'ın taktik düzeni

Glasner, savunma aşamalarında etkili bir şekilde 5-4-1'e dönüşen sağlam bir 3-4-2-1 dizilişini tercih etti. Basıncın ana tetikleyicisi, Fiorentina'nın defansif orta saha oyuncusu Nicolo Fagioli'ye yapılan paslardı; top orta koridora girer girmez, Ismaila Sarr ve Daichi Kamada yarı alan rollerinden sıyrılıp pas yollarını kapatmaya çalıştı. Bu durum, Fiorentina'yı rahatsız edici yan paslara veya hava toplarında üstünlük kuran ve kafa vuruşlarının %62,5'ini kazanan Palace savunma hattına uzun toplar atmaya zorladı.

Oyun kurulumunda Palace, Adam Wharton’ı ana “metronom” olarak kullandı; Wharton, Fiorentina’nın forvet hattına karşı 4’e 3 üstünlük sağlamak için sık sık stoperlerin arasına indi. Bu, Daniel Munoz ve Tyrick Mitchell’in agresif bir şekilde ileriye çıkmasına ve rakip bekleri geriye sıkıştırmasına olanak sağladı. İkinci gol bunu mükemmel bir şekilde örneklendirdi: Mateta topu tutarak stoperleri kendine çekti ve bu da Mitchell'in geniş bir pozisyondan ceza sahasına sızmasına olanak sağladı. Palace'ın verimliliği dikkat çekiciydi; genel olarak daha az pas yapmasına rağmen (240'a karşı 220), şut başına xG değeri önemli ölçüde daha yüksekti, bu da hacimden ziyade yüksek değerli şans yaratmaya dayalı bir planı yansıtıyordu. Defansif olarak, Lacroix, Canvot ve Richards üçlüsü yüksek bir çizgi tuttu, sahayı başarıyla daralttı ve Fiorentina'ya hatlar arasında yararlanabileceği bir alan bırakmadı.

Fiorentina'nın taktik düzeni

Vanoli'nin 4-3-3 düzeni, Dodo ve Robin Gosens'in üst üste binmesini teşvik ederek, Palace'ın hücumcu kanat beklerinin arkasındaki boşlukları kullanmaya çalıştı. Taktik olarak plan, iç orta saha oyuncuları Fabbian ve Ndour'un yardımıyla geniş alanlarda 3'e 2 üstünlük yaratmak üzerine kuruluydu. Ancak Fiorentina'nın oyun kurma süreci sıklıkla dikey hareket eksikliğinden muzdaripti. 220 pas kaydettiler ancak sadece 0,51 xG ürettiler, bu da topu '14. bölgeye' etkili bir şekilde ilerletemediklerini gösteriyor. Presleri de dağınıktı; yüksek pres yapmaya çalışsalar da, Palace'ın Mateta'ya attığı direkt paslarla ilk hattı aşma yeteneği, İtalyan takımının baskısını gereksiz hale getirdi.

Pongracic ve Ranieri'nin önderlik ettiği savunma hattı, Palace'ın hızlı geçişlerine ayak uydurmakta zorlandı. Fiorentina, kanat beklerini yüksek pozisyona çekerek, stoperlerini Sarr ve Mateta karşısında 1'e 1 durumlara maruz bıraktı. Bu taktiksel zayıflık, ilk yarıda erken bir penaltıya ve sürekli baskıya yol açtı. Ayrıca, yüksek seviyeli savunma geçişlerinde geleneksel bir "6 numara"nın olmaması, Palace'ın topu her geri kazandığında Fiorentina'nın orta sahasının kolaylıkla aşılması anlamına geliyordu. Takım, yüksek bir hat tutmaya çalışmakla Palace'ın ön üçlüsünün hızından korkmak arasında sık sık "kimsenin toprağı"nda sıkışıp kaldı ve bu da hem derinlik hem de kompaktlıktan yoksun bir savunma düzenine yol açtı.

Taktiksel satranç maçı

Maçı belirleyen, Palace'ın dikey oyunu ile Fiorentina'nın yavaş, yatay pas dolaşımı arasındaki uyumsuzluk oldu. Glasner, Fiorentina'yı kendi yarı sahasında topu tutmaya etkili bir şekilde "tuzağa düşürdü". Konuk takımın topu elinde tutmasına izin vererek, Palace kontratakta saldırmak istediği boşlukları yarattı. Karar verici mücadele yarı alanlarda kazanıldı; Kamada ve Sarr'ın Fiorentina'nın orta sahası ile savunması arasındaki pozisyonları sürekli kafa karışıklığına neden oldu. Fagioli ikisini de takip edemedi ve Fiorentina'nın stoperleri, Mateta'yı markajsız bırakma korkusuyla savunma hattından çıkmakta tereddüt ettiler.

Glasner’in top hakimiyetinden ziyade orta saha yoğunluğuna öncelik verme kararı, taktiksel mücadelede galibiyeti getirdi. Palace’ın yaptığı 15 faul, bu stratejinin hesaplanmış bir parçasıydı; orta sahada “taktiksel fauller” yaparak Fiorentina’nın ritim yakalamasını engelledi. Vanoli bu aksaklığa bir çözüm bulamadı. Verilere dayalı gerçek şu ki, Palace 16 şut atarken Fiorentina 7 şut attı ve bunlardan 5'i kaleyi buldu. Bu uyumsuzluk sadece fiziksel değildi; Fiorentina'nın düzen yerine kaosla beslenen bir takıma uyum sağlayamamasından kaynaklanan kavramsal bir başarısızlıktı. Glasner'in kurduğu sistem, Fiorentina topu ele geçirdiğinde bile kontrolü asla ele geçirememesini sağladı.

Maç içi ayarlamalar

Etkili olamadığını fark eden Vanoli, 78. dakikada Fazzini ve Balbo'yu oyuna sokarak çift oyuncu değişikliği yaptı. Fiorentina'yı daha agresif bir 4-2-4 düzenine geçirdi ve Palace'ın üçlü savunmasına karşı koymak için forvet hattına bir oyuncu daha ekledi. Ancak bu değişiklik ters tepti. Bir orta saha oyuncusunu oyundan alarak, sahanın ortasındaki kontrolü daha da kaybetti ve Palace'ın daha da özgürce geçiş yapmasına izin verdi. Bu durum, Sarr'ın maçın sonlarında attığı üçüncü golle sonuçlandı, çünkü Kamada, asist yapmak için üçüncü orta saha oyuncusunun olması gereken yerde geniş bir boşluk buldu.

Glasner’in yaptığı değişiklikler daha çok skoru korumaya yönelikti, ancak bu da onları daha az etkili kılmazdı. 66. dakikada Guessand’ın yerine Yeremy Pino’yu oyuna sokması, yüksek presin enerjisini yeniden canlandırdı. Daha sonra, 84. dakikada Mateta’nın yerine Jefferson Lerma’nın oyuna girmesiyle Palace işlevsel bir 5-3-2 düzenine geçti, orta sahayı sağlamlaştırdı ve maçı fiilen “bitirdi”. Bu değişiklikler, Fiorentina'nın daha fazla oyuncuyu ileriye sürmesine rağmen, Palace'ın savunmasını aşmanın giderek zorlaşmasını sağladı. Oyuncu değişiklikleri, maçın temposunu tamamen kontrol eden bir teknik direktörü yansıtıyordu; rakibin çaresizliğine, orijinal taktik planın bütünlüğünü koruyan hesaplı savunma takviyeleriyle tepki verdi.

Sonuç

Sonuçta, geçiş verimliliğindeki eşitsizlik sonucu belirledi. Crystal Palace, Fiorentina'nın yüksek pozisyon alan beklerinin arkasındaki boşluğu değerlendirerek yüksek xG'yi üç gole çevirerek klinik bir performans sergiledi. Glasner'in 3-4-2-1 ustalık dersi, doğrudanlığı ve yüksek baskı tetikleyicilerini önceliklendirirken, Vanoli'nin 4-3-3'ü, yavaş tempolu bir oyuna çekilmeyi reddeden bir takımla başa çıkmak için gerekli taktiksel esnekliğe sahip değildi. İstatistikler yalan söylemez: 3,45 xG'ye karşı 0,51 xG, bir takımın topu elinde tuttuğu, ancak diğerinin planı olduğu bir maçın hikayesini anlatıyor. Palace'ın dikey oyunu ve fiziksel üstünlüğü belirleyici faktörlerdi.