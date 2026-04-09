Crystal Palace - Fiorentina maçında oyuncu değerlendirmeleri: Jean-Philippe Mateta parladı; acımasız Kartallar, Viola'yı paramparça etti

Crystal Palace, bugüne kadarki en kusursuz Avrupa performanslarından birini sergiledi ve "Kartallar"ın dikey oyununa ve fiziksel üstünlüğüne karşı koymakta zorlanan Fiorentina'yı sistematik bir şekilde çökertti. Maçın kaderi ilk yarım saatte belirlendi. Jean-Philippe Mateta 24. dakikada penaltıyı gole çevirdi ve bu gol, takımın üstünlüğünü pekiştiren bir katalizör görevi gördü. Palace'ın 3-4-2-1 sistemi, İtalyanların canını okudu ve Viola'nın top hakimiyetinde hafif bir üstünlüğü olmasına rağmen, konuk takımı sadece 0,51 Beklenen Gol (xG) ile sınırladı.

İkinci yarıda da yoğunluk azalmadı; Oliver Glasner'in adamları kompakt bir savunma bloğu oluştururken, kontratakta da ölümcül olmaya devam etti. Tyrick Mitchell, Mateta'nın oyun kuruculuğundan yararlanarak ilk golün hemen ardından skoru ikiye katladı; ardından Ismaila Sarr, uzatma dakikalarında skoru süsledi. Toplam 16 şut ve 5 hava topu kazanımıyla Palace, her açıdan üstün bir takım olduğunu gösterdi, Conference League sıralamasında güçlü bir konuma yükseldi ve Fiorentina'yı cansız bir hücum performansı ile sarsıldı.

Kaleci ve savunma

Dean Henderson - 7/10

Kaptan için büyük ölçüde sakin bir geceydi, ancak her şeyi üstün bir soğukkanlılıkla idare etti. Henderson, kalesini gole kapatmak için iki kurtarış yaptı ve Palace'ın Fiorentina'nın ilk presini aşmasını sağlayarak oyun kurma aşamasında hayati bir rol oynadı. İletişimi, 31 top uzaklaştırma kaydeden savunma hattının korunmasına yardımcı oldu.

Maxence Lacroix - 8/10

Fransız oyuncu, üçlü savunmanın merkezinde tam bir duvar gibiydi. Gudmundsson’un oluşturduğu tehdidi etkisiz hale getirmede geri dönüş hızı hayati öneme sahipti ve takımın yaptığı 11 top çalma hareketinde kilit rol oynadı. Lacroix’nın topu alıp orta sahaya çıkma yeteneği, Fiorentina’nın çözemediği taktiksel bir zorluk yarattı.

Justine Canvot - 7/10

Genç oyuncudan istikrarlı ve disiplinli bir performans. Oyunu fazla karmaşıklaştırmadı, pozisyon bilincine ve orta sahayı korumaya odaklandı. Lacroix'yı iyi tamamladı ve savunma görevlerini en az çabayla yerine getirdi.

Chris Richards - 6/10

Üçlü savunmada en çok zorlanan isim olan Richards, çoğunlukla pozisyonunu iyi korudu. 76. dakikada, Viola'nın nadir bir atağını durdurmak için gerekli olan taktiksel bir faul nedeniyle sarı kart gördü. İkinci bir kart alma riskini önlemek için kısa süre sonra oyundan alındı.

Daniel Munoz - 7/10

Sağ kanatta durmak bilmeyen bir performans sergiledi. Munoz, Fiorentina'nın 4-3-3 dizilişini genişleterek Gosens'i hücumdan çok savunmaya zorladı. Öne çıkarak yaptığı oyunlar, konuk takım için sürekli bir baş belası oldu.

Tyrick Mitchell - 8/10

Mitchell, savunma hattının tartışmasız en göze çarpan oyuncusuydu. Harrison karşısında disiplinli kalmakla kalmadı, 32. dakikada ortaya çıkarak Palace'ı tam kontrol altına alan hayati bir gol attı. Kanat bekinden mükemmel zamanlamalı bir koşu ve bitiriş.

Orta saha

Adam Wharton - 8/10

Derin oyun kuruculuğunun ustalık dersi. Wharton’ın saha okuma yeteneği, oyunun temposunu belirlemesini sağladı; paslarının çoğunu başarıyla tamamladı ve sürekli olarak forvet üçlüsünü buldu. Takımın kalbinin kendisi olduğunu kanıtlayan bir performansın ardından, maçın son saniyelerinde oyundan çıktı.

Daichi Kamada - 8/10

Kamada'nın yarı alanlardaki zekası izlemesi keyifliydi. Defansif sorumluluklarını hücum yeteneğiyle dengeledi ve 91. dakikada Sarr'ın geç golüne yaptığı nokta atışı asistle taçlandırdı. Taktiksel esnekliği, Palace'ın top kaybı durumunda 5-4-1'den anında 3-4-3'e geçiş yapmasını sağladı.

Hücum

Evan Guessand - 6/10

Gol atamasa da, topun olmadığı yerlerdeki hareketleriyle Mateta'nın yararlanabileceği önemli boşluklar yarattı. Guessand, Glasner'in taze enerji arayışıyla 66. dakikada Yeremy Pino ile değiştirilene kadar Fiorentina savunmasını zorlamak için çok çalıştı.

Ismaila Sarr - 8/10

Sarr, ham hızı ve doğrudan oyunuyla sürekli bir tehdit oluşturdu. Hızıyla Dodo'yu sürekli olarak geride bıraktı ve sonunda uzatma dakikalarında performansının hak ettiği golü attı; Kamada'nın pasıyla kaleci karşısına çıkıp soğukkanlılıkla bitirdi. Teknik açıdan yüksek kaliteli bir performans.

Jean-Philippe Mateta - 9/10

Tartışmasız Maçın Adamı. Mateta, kaba gücüyle hassas pas oyununu birleştirerek rakip savunmayı çaresiz bıraktı. 24. dakikada penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirdi ve sadece sekiz dakika sonra Mitchell'e asist yaptı. Palace'ın 3,45 xG'si büyük ölçüde onun son üçte bir sahadaki hakimiyetinin bir sonucuydu.

Yedekler ve teknik direktör

Yeremy Pino (66') - 6/10

Üçüncü golü bulmak için oyuna giren Pino, canlı bir performans sergiledi ve yorgun düşen İtalyan savunmasına baskı yapmaya devam etti. Maçın son çeyreğinde sol kanatta daha fazla genişlik sağladı.

Jefferson Lerma (84') - Yok

Orta sahayı güçlendirmek ve skoru korumak için maçın sonlarında oyuna girdi.

Will Hughes (90+4') - N/A

Zamanı doldurmak için çok geç bir giriş yaptı.

Brennan Johnson (90+4') - N/A

Uzatma süresinin son saniyelerinde oyuna girdi.

Oliver Glasner - 9/10

Glasner, top daha sahaya atılmadan taktiksel savaşı kazandı. 3-4-2-1 dizilişine sadık kalma kararı, Vanoli'nin 4-3-3 dizilişini tamamen etkisiz hale getirdi. Topa hakimiyet oranının büyük bir kısmına ihtiyaç duymadan takımı bu kadar verimli hale getirme şekli, onun üst düzey taktiksel yönetiminin bir kanıtıdır.