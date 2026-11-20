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Ivan Toney, Premier Lig'e dönmeye hazırlanabilir. Aralarında güvenilir kaynak Ben Jacobs'ın da bulunduğu Britanyalı kaynaklara göre Crystal Palace, oyuncuyla ilgileniyor.

Crystal Palace, iki hafta önce Thomas Frank'i kulübün yeni teknik direktörü olarak göreve getirdi. Frank'in görevi, Crystal Palace'ın Premier Lig'de kalmasını sağlamak.

Brentford'da yıllarca Toney ile çalışan Frank, şu anda Suudi Arabistan'da oynayan 30 yaşındaki İngiliz futbolcunun transfer edilmesini istedi.

Toney, 2024 yazından bu yana Al-Ahli'nin hücum hattının lideri. Kulüp, onun da kadroda olduğu dönemde üst üste iki kez Asya şampiyonu oldu.

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İngiltere Millî Takımı formasını 10 kez giyen Toney, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde harika bir performans sergiliyor. Transferinden bu yana Al-Ahli adına 108 maça çıktı.

Bu maçlarda tam 86 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon da yalnızca dokuz maçta 13 gole ulaştı.

Toney'nin Crystal Palace'a transfer olmak isteyip istemediği ise belirsiz. İngiliz forvetin Suudi Arabistan'daki sözleşmesi 2028 yılının ortasına kadar sürüyor.

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Toney şu anda bir ceza davasıyla karşı karşıya. Darp şüphesi altında olan oyuncunun 2028'de hâkim karşısına çıkması gerekiyor.

Dava, tam da o yılki Avrupa Şampiyonası sırasında görülecek. Forvet, duruşma tarihini değiştirmeye çalıştı ancak bunu başaramadı.